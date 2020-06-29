巴基斯坦交易所遭恐襲　警方：四名兇手已被擊斃

巴基斯坦卡拉奇證券交易所本周一（19日）遭遇恐怖襲擊，有四名恐怖份子在交易所門外投擲手榴彈，並持槍掃射，現場有兩名保安、1名警察死亡，4名槍手已經全部被警方擊斃。巴基斯坦武裝恐怖組織「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army）出面稱，該組織是該次恐襲的幕後黑手。

根據當地媒體報道，當時時間上午十時左右，證交所內已經開盤交易，一輛豐田Corolla汽車卻出現在入口處，並於大樓正面投擲數枚手榴彈，有暴徒持AK-47步槍闖入交易所，隨後保安部隊趕到，與暴徒發生交火，並將四人擊斃於現場。

當地官方將該次時間定義為「恐怖攻擊」，但尚未公開指控犯案對象；不過俾路支省的分离武装组织，「俾路支斯坦解放軍」已經承認責任。目前交易所內正安排工作人員安全離開大樓，交易所表示，正常情況下大樓內有多達8,000人在此工作，但由於在疫情原因人數有所減少。

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