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騰訊夥中金成立金騰科技公司　加碼金融科技

金融經濟 17:25 2020/06/29

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內媒報道，騰訊 （00700） 與中金公司 （03908） 的合資技術公司金騰科技正式落地。據天眼查數據顯示，金騰科技6月24日成立，註冊資本5億人民幣，騰訊間接持股49%，中金公司持股51%。

金騰科技為騰訊旗下騰訊數碼與中金公司合資成立的技術公司，經營範圍包括軟件開發、信息系統集成服務、信息系統運行維護服務、數據處理服務、互聯網數據服務、信息技術諮詢服務、計算機系統服務、數據處理和存儲支持服務等。

中金公司首席執行官黃朝暉將出任金騰科技董事長，騰訊金融科技副總裁閆敏出任總經理。值得留意，閆敏是騰訊財富管理板塊理財通的掌舵人，曾經任騰訊金融科技副總裁兼財富管理負責人。

黃朝暉今年3月業績會上曾言，中金公司的零售網絡想要存活，進而轉變為重要盈利部門，必須與科技合作。

黃朝暉表示，騰訊擁有廣大的客戶群，通過設立合資公司，有望逐步轉移部分投資者成為中金公司的客戶。有合資公司技術支持，將提高中金公司財富管理的服務效率和質量，降低服務成本。

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