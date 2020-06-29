【零售業績】歐舒丹去年度少賺1.6%　派末期息0.02228歐元

▲ 歐舒丹去年度銷售淨額按年升15.2%至16.4億歐元。

歐舒丹（L’OCCITANE，00973）截至今年3月底止，全年少賺1.6%至1.2億（歐元，下同），若撇除會計準則第16號租賃影響，純利按年增2.8%。歐舒丹建議派發末期股息每股0.02228，按年跌25%。

期內，銷售淨額按年升15.2%至16.4億元。歐舒丹表示，主品牌L’Occitane en Provence的銷售勢頭於首三季保持強勁，按固定匯率增長6%，但第四季疫情爆發後陸續關閉中國及歐美實體店，該季度的銷售減少12.1%，故主品牌全年按固定匯率僅增長1.7%至13億元。

按地區劃分，英國市場增長最為強勁，銷售額按年增1.6倍，主因來自ELEMIS的貢獻。美國及中國分別增22.3%及10.7%，香港是唯一錄得跌幅的市場，按年跌8.9%。

截至今年3月底止，歐舒丹有1608間店舖，淨增加36間，其中香港有35間店，較去年同期減少1間。整個集團可比較店舖及同店銷售分別按年跌11.6%及2.9%，香港的跌幅最大，可比較店舖及同店銷售跌7.6%及32.3%。

歐舒丹表示，將實施多項措施減省成本及提高財政靈活度，包括減少董事及高級管理層的基本薪酬及降低股息，並會重新磋商商業租金、通過臨時無薪假或休假，以及短期工作計劃減少員工成本、優化或推遲營銷及宣傳活動及減少店舖開張及翻修等的方式控制成本。

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編輯：袁諾曦

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