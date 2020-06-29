【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔

新一期綠置居以市價49折出售，房委會早前推出兩個項目，分別是柴灣蝶翠苑、以及青衣青富苑，合共3,696伙單位，今日（29日）開始揀樓，有示威人士趁機帶同橫額和標語到場請願，批評「綠置居」質素參差，有業主向傳媒訴苦時一度哽咽。

有業主抱怨指屋苑衛生環境差，有低層單位至少兩度糞渠淤塞、屎水倒灌湧出馬桶；屋苑公共地方屢現鼠蹤，但大廈走廊卻積滿垃圾，乏人清理。

業主梁先生現身說法，他稱去年9月入伙，現住單位約450平方呎，面積屬較大單位，管理費每呎約1.43元，他批評屋苑環境衞生差，屢現鼠蹤；他質疑大廈走廊乏人清潔，樓宇雖屬新樓，但顯得更像樓齡廿年的舊樓。

他稱曾向管理處反映，要求派人加強清潔，但物管的屋苑經理於過去十個月曾換過3人，乏人妥善跟進，令他氣結。他又批評物管態度惡劣，拒解決問題：「物管同我講，話屋苑42折賣畀你，你唔好期望太高，業主都有責任做清潔嘅。」業主梁先生訴苦時一度哽咽。

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現場亦有標語寫上「收走公屋 換間爛屋 房委會不理業主死活」、「房委賣樓賣豬仔」的等字句。請願人士指「綠置居」售出後，就等同脫離房委會的監管和支援，無人善後。

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