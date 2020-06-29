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特許秘書公會培訓公司秘書　31%會員從事相關職位

商業 20:00 2020/06/29

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長和執行董事兼公司秘書施熙德表示，公司秘書常與不同部門協作共事，並要熟悉不同條例，避免公司誤墮法網。

與一般秘書不同，公司秘書是一項專業資格，負責處理與公司董事會有關的事務。長和 （00001） 執行董事兼公司秘書施熙德表示，公司秘書須為公司做好把關工作，向董事局提供意見以防違反條例。她指公司秘書是上市公司內的重要職位，年薪可過百萬。

特許秘書是擁有公司法、會計和財務、治理、戰略、稅務和公司秘書實務等多種技能的高級管理人員，主要向董事會提供公司治理建議，包括法律及會計甚至企業規劃。

在全港近3,000間上市公司當中，逾5成公司聘用的公司秘書，均是香港特許秘書公會會員。曾任香港特許秘書公會會長的施熙德在長和集團任職接近30年，負責集團的法律、規管、企業融資、企業管治與合規事務。她指出，公會除了向會員提供專業資格外，亦會持續跟進，讓會員進修以符合法規要求。

根據香港交易所《上市規則》要求，上市公司必須委任公司秘書，並必須為香港特許秘書公會會員，或《法律執業者條例》所界定的律師或大律師，又或《專業會計師條例》所界定的會計師或有關經驗足以履行公司秘書職責人士。

專業評審考試　需通過8關

要成為香港特許秘書公會會員及國際認可的公司秘書，必須通過公會的國際專業知識評審考試（IQS），合共考8份卷。施熙德表示，隨着不同的法規修改，公會邀請海外專家審視現時的課程和考試，並於今年1月起改用新考試方式。公會透露，新課程分為兩部分，第一部分包括公司治理、公司秘書實務及合規、香港公司法及財務與會計信息解讀；而第二部分則包括戰略管理、風險管理，以及董事會動態治理或香港稅務。

除了上述課程，有意成為公司秘書的人士亦可修讀公司管治碩士課程，成功於兩年內畢業即可申請完全豁免IQS，累積4年足夠經驗後即可成為公會會員。

現時，公會擁有超過6,000名會員及3,200名學員。會員當中除了會士外，具8年相關工作經驗及3年高級管理經驗人士，亦可申請成為資深會士。截至4月底，有31%會員從事公司秘書，另有會員從事合規及會計、人力資源、行政、投資者關係、行政總裁及董事等。

15年經驗者　年薪高達162萬

至於薪酬方面，如任職專業服務公司的公司秘書部門職位，兩年經驗以下者的年薪由18萬至36萬元。而擁有16年或以上經驗的主管級，年薪則由72萬至156萬元左右。如從事上市公司內部的公司秘書，兩年經驗以下者的年薪約21.6萬至26.4萬元。而擁有15年或以上經驗的上市公司內部公司秘書，年薪可高達60萬至162萬元。

施熙德指出，公司秘書常與不同部門協作共事，工時難免較長。「開會前準備好文件，『收齊功課』都已晚上9點。而公司秘書亦要熟悉不同條例，做好把關工作，避免公司誤墮法網。」她認為，擔任公司秘書除了要捱得，在工作上亦要非常仔細，絕不馬虎。她又以公會的會徽上，人稱「秘書鳥」的蛇鷲為例，指出公司秘書的工作正正就要「捉蛇」。

施另透露，鑑於過去多年全球從事專業公司治理事務的會員發展，特許秘書及行政人員公會（ICSA）國際總會早於去年改名為「特許公司治理公會（CGI）」。而香港分會亦有考慮改名，以把握機會建立新形象。

再者，公會除了在香港制定與執行良好公司治理政策外，亦有關注中國的公司治理發展。她指，近年亦有在中國為上市公司交流及提供課程，獲不少專業人士關注。「初時在上海開課，有北京等地的人士特意飛往當地上堂。」她期望，若公會改名為「特許企業管治公會」後，可增加其專業性，提高公眾對公會的認識及認受性。

記者：楊匡然

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