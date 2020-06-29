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【定期存款】虛擬銀行跟隨港元定存減息潮 天星眾安鬥劈息

金融經濟 17:53 2020/06/29

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眾安今天減半年及一年港元定存息，當中一年長息新報1.25厘；較天星的1.3厘低。

半年結倒數，但港元拆息不升反跌，除了傳統銀行如東亞 （00023） 等因應拆息走低而鬥減港元定期存款息率外，連擅打價格戰的虛擬銀行亦鬥劈息。

於3月24日開業的香港首間虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank），今天（6月29日）齊削半年及一年港元定存息0.1厘，半年期的新息率報1.2厘，一年期則為1.25厘。相比該行去年底試業時，半年及一年曾報兩厘，如今再創新低。

至於作為第2間正式營運的虛擬銀行天星銀行（Airstar）、6月11日才開業，亦全線減短中長息，把一個月至一年期的港元定存息下調，減幅介乎0.2厘至0.4厘。現時旗下半年港元定存息調低0.3厘後，至險守一厘大關，低於眾安的1.2厘；一年期方面，天星則削0.2厘、新報1.3厘，但仍險勝眾安的1.25厘。

不過，天星銀行的一個月短存降幅最多，狠削0.4厘，至僅得0.4厘；反觀眾安今天沒向此短存開刀，因而以0.5厘超前競敵。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文指，一個月港元拆息3連跌後，今天低見0.44厘，料本周四（7月2日）更會反覆再下試至約0.4厘低位。況且，市面銀根充裕，按理業界也毋須逆市鬥加息搶存，當季結及半年結後，相信存息再向下。

業界補充，以8間虛銀去年共蝕逾11億元， 市料盲目鬥高息的價格戰被逼煞停，畢竟定存的成本遠較活期息高。上述兩間虛擬銀行鬥減息，無懼平保 （02318） 旗下平安壹賬通銀行，於上周三（6月24日）突擊試業，以8.8厘活期息搶客。

若單以虛銀來看，現時3個月的「高息王」是的匯立銀行（WeLab Bank）4.5厘最高，以上限10萬元計，期內可賺息1,125元，但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

虛銀鬥燒錢，去年共蝕逾11億元，包括顛覆傳統銀行的虛銀、首間開業的眾安銀行，去年虧損1.94億元。本地獨角獸WeLab的匯立則蝕0.95億元；小米 （01810） 及尚乘合組的天星銀行亦虧損0.83億元。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，港元跟美元拆息的息差僅約0.2至0.3厘，息差遠較早前逾0.5厘低，遂料套息盤已大舉收歛。惟以港滙仍穩守7.75的強方保證範疇，凸顯熱錢仍滯港，業界毋須逆市鬥加息搶存。

招商永隆司庫蕭啟洪補充，擅打價格戰的虛擬銀行暫休戰，亦令傳統銀行有喘息空間；市場消息指8家虛銀去年燒錢11億元。

另方面，10厘港元定期存款息率終於出現，信銀國際提供3個月港元定存年息享10厘，今天（6月29日）正式生效，為市面冠全城的超高息；而反映銀行資金成本的3個月拆息，今天跌穿0.8厘，乍現0.79厘的兩年半新低，反觀信銀的定存息較同期拆息高逾9厘，但以1萬元為上限，萬元戶期內賺盡亦只是享250元的利息。

政府的現金派發計劃於上周日（21日）開始接受登記，但各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內料可賺息250元。

那邊廂，中銀香港 （02388） 卻一周3連減，上周五（26日）削3個月年息0.1厘至1.3厘，這是繼上周三（24日）及6月17日以來，已3度向此短存開刀。這中資行累降短存0.3厘後，新息率報1.3厘，跟滙豐及恒生 （00011） 相同，亦稍高於渣打的1.15厘。同日，渣打也微降半年港元定存息0.05厘，至僅得0.9厘，這發鈔行亦自6月15日以來一周兩連削。

不過，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉資共700億元的商機，新客戶斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件，追息族才能賺息逾千。

相關文章：【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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