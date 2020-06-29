港交所縮短結構性產品的上市周期至3日 7月中旬生效

▲ 港交所擬縮短結構性產品上市周期至3日。

港交所 （00388） 周一（29日）宣布，結構性產品的上市周期將由5個交易日縮短至3個交易日。發行商將可以在提交產品條款之後的第3個交易日，將其結構性產品，如衍生權證、牛熊證及界內證於現貨市場上市，供投資者買賣。新上市周期將適用於2020年7月13日或之後推出的產品。

港交所表示，新的上市周期將提升產品發行的市場效率，並豐富投資者的產品選擇。港交所市場主管姚嘉仁表示，更短的結構性產品上市週期有助發行商更好地應對市場狀況的變化，提高市場效率。香港的結構性產品市場在過去十多年交易額穩據全球首位，今次縮短上市週期是我們進一步發展並優化結構性產品市場的重要一步。

上市週期得以縮短，是受益於採用電子方式提交文件及簡化其他營運流程。新的上市週期涵蓋基於所有合資格相關資產發行的上市結構性產品。

補充上市文件的發布時間表將維持不變，投資者仍可於產品推出翌日通過披露易網站獲取相關文件。

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