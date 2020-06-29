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【英國疫情】約翰遜：疫情是災難 欲仿羅斯福新政救經濟

環球政治 17:07 2020/06/29

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英國疫情持續，英國首相約翰遜（Boris Johnson）直言，新冠肺炎對英國而言是「災難」（disaster），又揚言希望可參考美國前總統羅斯福的方法，來挽救英國經濟。

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約翰遜接受電台訪問時，談及新冠肺炎疫情：

「這是一場災難，請不要修飾我們的用字，這絕對是我們國家的噩夢。」

（This has been a disaster, let's not mince our words, this has been an absolute nightmare for the country.）

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約翰遜又指，英國經濟正面對艱難時刻，但認為在此時正是一個機會，讓國家可作改變，以變得更好。約翰遜指，現時是英國作出改變的時候，可增加投資基建、交通網絡及寬頻等。

約翰遜認為，英國現可仿效「羅斯福新政」（The New Deal），重塑英國的經濟。「羅斯福新政」的核心是救濟（Relief）、復興（Recovery）及改革（Reform）。

約翰遜指，會在今年秋季提出政府的經濟計劃，其中最大部份為增加基建開支，又形容若重啟外界所形容的緊縮政策，會是個錯誤。

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責任編輯：楊心悅

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