【英國疫情】約翰遜：疫情是災難 欲仿羅斯福新政救經濟

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間17:00）
英國疫情持續，英國首相約翰遜（Boris Johnson）直言，新冠肺炎對英國而言是「災難」（disaster），又揚言希望可參考美國前總統羅斯福的方法，來挽救英國經濟。
約翰遜接受電台訪問時，談及新冠肺炎疫情：
「這是一場災難，請不要修飾我們的用字，這絕對是我們國家的噩夢。」
（This has been a disaster, let's not mince our words, this has been an absolute nightmare for the country.）
約翰遜又指，英國經濟正面對艱難時刻，但認為在此時正是一個機會，讓國家可作改變，以變得更好。約翰遜指，現時是英國作出改變的時候，可增加投資基建、交通網絡及寬頻等。
約翰遜認為，英國現可仿效「羅斯福新政」（The New Deal），重塑英國的經濟。「羅斯福新政」的核心是救濟（Relief）、復興（Recovery）及改革（Reform）。
約翰遜指，會在今年秋季提出政府的經濟計劃，其中最大部份為增加基建開支，又形容若重啟外界所形容的緊縮政策，會是個錯誤。
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責任編輯：楊心悅