【英國疫情】約翰遜：疫情是災難 欲仿羅斯福新政救經濟

英國疫情持續,英國首相約翰遜(Boris Johnson)直言,新冠肺炎對英國而言是「災難」(disaster),又揚言希望可參考美國前總統羅斯福的方法,來挽救英國經濟。

約翰遜接受電台訪問時,談及新冠肺炎疫情:

「這是一場災難,請不要修飾我們的用字,這絕對是我們國家的噩夢。」

(This has been a disaster, let's not mince our words, this has been an absolute nightmare for the country.)

約翰遜又指,英國經濟正面對艱難時刻,但認為在此時正是一個機會,讓國家可作改變,以變得更好。約翰遜指,現時是英國作出改變的時候,可增加投資基建、交通網絡及寬頻等。

約翰遜認為,英國現可仿效「羅斯福新政」(The New Deal),重塑英國的經濟。「羅斯福新政」的核心是救濟(Relief)、復興(Recovery)及改革(Reform)。

約翰遜指,會在今年秋季提出政府的經濟計劃,其中最大部份為增加基建開支,又形容若重啟外界所形容的緊縮政策,會是個錯誤。

