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【理財智慧】美夫婦清還20萬美元並計劃提早退休　2招助你達成財務自由

理財智慧 17:52 2020/06/29

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美國夫婦39歲的企業家朱利安（Julien）和35歲的基爾斯頓•桑德斯（Kiersten Saunders）曾欠債20萬美元，現正努力計劃提早退休，他們的目標是儲夠150萬美元，大約等於他們每年支出的25倍。

他們認為，建立財富的關鍵在於收入，而不是削減開支。現時作為企業家，他們能從多種渠道中賺取6位數的收入。在2013年至2018年期間，當他們仍在從事朝9晚5的營銷工作時，他們清還了20萬美元的債務，包括汽車貸款、學生貸款、信用卡債務、稅收債務，還儲蓄了一半以上的收入作為房子的抵押金。

由負債到計劃提早退休，他們有自己一套的理財心得，想盡早達成財務自由，或者想財富增值，不妨參考一下。

相關文章：【理財智慧】成百萬富翁　35歲提早退休　6大原則達財務自由

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1. 理財由3大開支入手

人們多數將收入花在住屋、交通和食物3項支出上，所以首先要想辦法減少這些主要的開支，以節省更多現金。

基爾斯頓開始償還債務時，所做的第一件事就是大屋搬細屋，退租了租金非常昂貴的屋子，搬進了租金便宜一半的公寓。縮小住屋規模是減低支出的有效方法，事實上，你還可以考慮跟室友合租，減少開支。若你有能力置業的話，可以嘗試透過購買兩房公寓或雙層公寓，並出租一半空間來支付抵押貸款。

交通方面，若使用私家車的頻率不高，或只將私家車作為備用車，便應重新考慮是否需要購買保險。基爾斯頓建議指：「你可以致電你的保險公司，以減少保費。如果你可以乘坐公共交通工具出行，請考慮出售。」

若你是喜歡外出用餐的人，最後一筆大開支，必定是食物了。 朱利安和基爾斯頓認為一般來說，應經常在家中自己煮，省下來的錢就越多，他們甚至撰寫了一份在家中烹飪的指南，以幫助其他人學習如何吃得飽而不花太多錢。

2. 了解自己的開支

基爾斯頓指出，如果想在減少食物、交通和住屋開支後，還想節省更多金錢，那麼便需要查看自己的每筆交易，並找出購物的根本原因。在購物前，可以先問自己，正購買的東西是否自己真正喜歡的東西，能否為生活增添價值？如果答案是沒有，這一筆便是可以減少得費用。

幾年前，基爾斯頓的錢都花在外出用餐和美容上，她回憶指：「我花的所有錢都旨在引起別人的注意，無論是聽到人們喜歡我的褲子、喜歡我的頭髮或喜歡我們去的餐廳。我可以說服自己以任何理由花錢，因為我將錢的價值附加到外在而不是增值自己。」她其後採用了較小的衣櫥、每週停止前往理髮店。

這對夫婦強調，生活平衡是很重要的。儘管他們認為自己很節儉，但他們不是「活得廉價」。很多人認為如果需要削減開支，最簡單可以從預算的娛樂部分入手。他們並不苟同，事實上，他們約有20％的收入預算用於娛樂，例如喝酒、旅行和觀賞演唱會等。 他們直言：「捨棄我們真正喜歡的東西，會令提前退休的方式變得不那麼舒服，並給我們的生活帶來一定程度的痛苦。」他們更表示，只要在投資方面取得進展，能繳付所有賬單，他們便不用擔心其他的收支。

 

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撰文 : 梁翠麗

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