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【股樓專欄】樓市會否出現父親節

股樓投資 18:10 2020/06/29

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父親節前幾日，筆者收到不少電話，希望我幫忙替他們在父親節訂位食晚飯，我見是舉手之勞，於是打電話到經營食肆的租客訂位。嘩，真是想不到，竟然全部爆滿，一張枱都訂不到，理由大家亦應該想得到，就是特首林鄭月娥及時放寬限聚令，令到一家人可以不限人數同坐一圍，共聚天倫。

我惟有同朋友說聲對不起，今次反映了一件事，就算做官都要做「及時雨」，如果林鄭不識做，過了父親節才解除限聚令，就算不給人罵，評分都不會上升。話時話，林鄭最近評分升了1.2分，好似已經很久沒有出現過，所以在《水滸傳》的宋江，打又唔打得，又不是很有錢，但有一個外號叫「及時雨」，就可以在108名好漢當中排名第一。由此可見，做官最緊要識得看時機，急人之所需是最重要。

中原集團主席施永青，叫大家不要看淡樓市，並且說樓市反彈仲勁過酒樓，很多人都不同意老施的說法，他們指出，最近不斷聽到有「劈價」消息，當中不乏有低價成交，而且有不少人打算移民，供應增加，樓市點可能反彈？

老施只不過想伙計們多做生意，講樓市反彈，是希望多一些人買樓。老實說，今次我撑老施，市場上的所謂「劈價」消息，只不過是業主開價大，還價賣，實際成交價與市價差不多。所以，中原城市領先指數（CCL）在過去6個星期升了5個星期，最值得留意的，是現在的二手樓買賣，只靠本土購買力，不但樓價可以維持，而且成交量不俗，大家要小心的就是，樓市有可能出現好像酒樓在父親節的盛況，即是當香港與國內恢復人流通關，不用14天隔離，內地的購買力湧至，樓價就會急升。

所以我認為，老施對樓市警告其實是「及時雨」，現在距離解封最少還有兩個月，有心買樓的人真的要的起心肝去睇樓，否則，又會話內地同胞炒貴香港樓。我記得在一個月前，小兒訂位在父親節食飯的時候還被人笑，那些人說大把位，為何要如此早訂位，最後又要四處張羅，我並不是叫大家現在買樓，只不過提醒大家，樓市有機會出現父親節。

原文刊於662期《iMoney Wealth》鑑古知今


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撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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