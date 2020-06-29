【科網狂潮】螞蟻集團胡曉明：未來5年8成收入將源於技術服務費

螞蟻集團首席執行官胡曉明今日（29日）接受彭博專訪稱，作為一家科技公司，預計5年內，技術服務費在螞蟻集團的總收入佔比將從2019年的5成上升至8成，因此透過自有資金運營的持牌金融業務的收入佔比則相應下降。

胡曉明稱，螞蟻集團將通過為服務業提供AI、區塊鏈和風控能力等科技解決方案獲取技術服務費。

至於金融業務中的消費金融、銀行信貸資產質量，胡曉明坦言，「花唄」和網商銀行小微企業信貸的不良率，從疫情前約1.5％上浮至2％的水平。

他表示，儘管疫情期間小微企業和年輕用戶的信用不良率略有上升，預計信用不良率明年3月前回落至疫情前水平。

他續言，對用戶而言，支付寶已完全是一個支付或理財服務入口，甚至是解決日常所需的首選應用，例如買菜、理財、預訂酒店和申請貸款等。

螞蟻集團今年來大動作不斷，5月底，「螞蟻金服」正式改名為「螞蟻集團」，因新名以「科技」取代原名中的「金融」而受到關注。3月，支付寶全面升級為數字化生活服務平台，全面向B端開放。

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