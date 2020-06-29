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【香港創科】初創發展蓬勃　5G相關應用獲看高一線

科技 17:00 2020/06/29

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投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，本地創科4大範疇中，金融科技初創生態固然理想，其他如生物科技、人工智能及智慧城市初創亦未必遜色，特別是電子商貿及物流技術成績更加讓人喜出望外。（李彥煒攝）

根據香港投資推廣署數字，截至去年9月，本地有3184家初創企業，過去6年間，數目增長2倍，初創員工數目更飆升4倍。投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，去年初創公司總投資額達7.2億美元，並孕育多家「獨角獸」（成立不到10年，但估值達10億美元以上，又未在股票市場上市的創科公司）。

近年本地初創生態圈發展蓬勃，去年初創企業員工數目增長按年升31%，因為香港獨特優勢，資源豐富、國際地位等，吸引不少外國創業家到本地創業，相信香港未來能創造更多獨角獸。

陳幗貞指出，香港是國際金融中心，金融科技（FinTech）生態圈強勁，除此之外，其他類型初創亦不容忽視。本地提倡的4大創科範疇，金融科技一枝獨秀，其他初創領域相對比下去。根據投資推廣署去年9月的數據顯示，本地3000多家初創企業中，有456間都是金融科技公司，342間為電子商務/供應鏈管理/物流技術，322間為電腦及技術相關。

投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，本地物流技術相關的初創公司數目不少，待商業模式成熟，未來或將技術套用到周邊國家及地區。（李彥煒攝）

「本地FinTech企業增長固然理想，其他如電子商貿（E-Commerce）以及物流科技初創成績亦令人喜出望外。」她坦言，今年環球面對疫情全球大流行，經濟活動、投資皆大受打擊。「但香港相對環球其他地區，復甦速度更快，只要科技技術合適，市場就會有人肯投資。」

本地5G網絡服務正式推出，初創企業可以利用本地電信網絡佈局成熟的優勢，測試各種智慧城市應用。（資料圖片）

智慧城市5G應用看俏

陳幗貞認為，4大範疇中，生物科技，人工智能及智慧城市初創亦未必遜色。

生物科技方面，港交所已放寬該類公司上市限制，本地生態圈開始建立；雖然本地並沒有純研究人工智能的公司，初創公司會針對行業，研發AI數據分析配合公司業務發展；而隨著5G網絡技術出現，智慧城市應用將會陸續誕生。

她表示，政府已推出「鼓勵及早使用 5G 技術資助計劃」，讓企業接觸及嘗試新技術，而本地電信網絡佈局成熟，初創公司或可利用該基礎設施，測試各種智慧城市應用，及後將模式搬到周邊國家及地區使用。「5G實現後，電競業亦能受惠，例如3D遊戲，如VR/AR方式的遊戲體驗將能持續提高。」

陳幗貞坦言，智慧城市應用種類繁多，難以判斷哪一類會率先啟用。「某些領域或較容易實現，但智能垃圾廢物處理以及智能交通系統方面，就相對複雜，或需要更多時間研發及測試。」

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就她觀察所見，機場方面，目前正考慮採用方案改善整體營運，例如提升旅客服務體驗，提高航運系統效率，以及數據分析等，希望能夠促進收入，初創企業或可考慮研發相關系統及方案。

陳強調，今年環境雖具挑戰，仍會盡力招攬外國不同類型的初創企業落戶香港。據了解，因為疫情關係，投資推廣署就將StartmeupHK創業節移師到網上舉行，希望連結本地以及國際科技群體，亦邀請全球各地學者、業界知名人士等，圍繞各科技主題作演講，並為投資者與企業作配對。

記者：李彥煒

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