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【侵犯私隱】不止抖音　專家揭逾50個程式偷看用戶打字

科技 17:20 2020/06/29

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資訊安全專家發現，有53個蘋果軟件程式會在啟用時，無差別地竊取用戶複製貼上（Copy and Paste）的資料。當中包括：：社交平台抖音、微博等。

蘋果上周在2020年全球開發者大會（WWDC 2020）上發布iOS 14 Beta。其中新加入的功能「Paste Notification」，更揭露部分軟件程式，或偷看用戶的剪貼簿內容，甚至用戶每輸入三個字，就會把資料傳送給伺服器。而近日再有資訊安全專家發現，涉及的軟件高達53個，包括抖音、Fox News、微博等。

>>>【網絡安全】黃之鋒指電郵被意圖入侵　Gmail：入侵者或受到某些政府支援

>>>【網絡保安】系統停機損失大　Veeam：企業需增撥資源保護數據

資訊安全研究員Tommy Mysk表示，自己在3月時就發現，有53個蘋果軟件程式會在啟用時，無差別地竊取用戶複製貼上（Copy and Paste）的資料。而受影響的程式包括：社交平台抖音、微博、Viber等；新聞程式則有Fox News、New York Times、the Wall Street Journal等；遊戲則是Fruit Ninja、PUBG Mobile、Bejeweled等。

而事實上，Emoji資料庫平台Emojipedia行政總裁Jeremy Burge上周就在Twitter上揭示，抖音會在用戶每輸入1到3個字詞時，就會竊取用戶Clipboard內的數據。抖音其後指，他們會盡快向 App Store申請刪除受影響的版本，從而解決問題。

>>>【網絡安全】Google推出密碼檢查工具　減低黑客入侵機會

責任編輯：曾曉汶

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