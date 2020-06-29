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【新股IPO】醫藥股永泰生物與基投天力士潛在商業合作機會

金融經濟 18:04 2020/06/29

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永泰生物計劃集資

7隻新股同時啟動招股，未有盈利或收入的生物科技股永泰生物 （新上市編號：06978） 於今日招股，若以招股價10.5元計算，市值約52.5億元。公司主要從事細胞免疫治療，旗下共有10隻產品正在開發，當中產品EAL主要對應肝癌、胃癌、肺癌、膠質瘤及直腸癌治療。

永泰生物的核心候選產品EAL是中國首款獲准進入二期臨床試驗的實體瘤細胞免疫治療產品，現以預防肝癌手術後復發為臨床適應症的二期臨床試驗研究。

管理層表示，目前公司已有164名患者進行EAL二期臨床試驗，預計在2020年底入組108名患者完成所有的EAL二期臨床實驗患者的入組。

此外，公司未來發展策略，首先加快EAL臨床試驗進程，提前進行商業化佈局；其次促進核心產品的商業化；同時加速擴大EAL適應症的研究工作，從肝癌擴展到其他的實體瘤的治療。

永泰生物已引入4名基石投資者，包括大灣區共同家園發展基金、天士力（滬：600535）、聯塑  （02128）  。

公司表示，天士力為內地醫藥行業排名前列的上市公司，在腫瘤領域的單品銷售額已超過10億美元。認為雙方有未來商業合作的考量和機會。

永泰生物指，集資重的34.2%將用於投資藥物EAL進行的臨床試驗及商業化、18.9%用作擴大EAL的臨床適應症（不包括肝癌）及持續技術創新設立新研發中心的建設成本、33.2%用於投資CAR-T-19及TCR-T系列在研產品的臨床試驗、8.7%用於投資集團產品管線中其他在研產品的開發及5%作一般資金用途。

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香港股票 永泰生物－B（06978） 集資 IPO

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