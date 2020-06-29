【新冠肺炎】解放軍旗下研究院 研發疫苗獲准人體試驗

新冠狀肺炎疫情雖然有緩和跡象，不過疫情還是反覆的出現小型爆發，令全球民衆持續恐慌，同時全球經濟低潮。各國苦等疫苗出現，但到現時為止，似乎還沒有一種可以完全抑制病毒的疫苗。

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中國人民解放軍旗下的軍事科學院軍事醫學研究院，獲准就其研發的一種新冠疫苗進行人體臨床試驗。技術以遺傳學作基礎，透過使用遺傳物質誘導人體細胞，產生與新冠病毒表面近似的蛋白質，讓人體可對新冠病毒產生免疫反應。

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軍事科學院軍事醫學研究院並非首個嘗試以mRNA開發疫苗的醫療單位，早在年初，美國的Moderna Inc.以及德國的BioNTech都嘗試以相關技術開發疫苗，BioNTech更打算於中國進行疫苗測試，但未獲批准，反觀軍事科學院軍事醫學研究院的疫苗獲批進入臨床試驗階段，同時為中國首項進入臨床試驗階段的新冠疫苗。

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