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內地汽車製造商已復甦　入門級車款需求將減少

科技 16:56 2020/06/29

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中國汽車製造產業鏈已重新啟動，預料內地汽車製造商復甦的速度亦比其他地區快。

疫情持續，對不同行業都帶來衝擊，市場研究機構IHS Markit曾指出，今年在世界各地市場的汽車銷量及產量均會下跌。

畢馬威早前發表報告指出，疫情促使中國的私家車需求增加。此外，車企紛紛為客戶及市場就不同技術、市場和應用制定獨立的區域策略。報告預料，疫情將令汽車業出現全球性的轉變。畢馬威中國汽車行業主管合夥人Norbert Meyring表示，雖然疫情在中國的影響仍未消除，但當地汽車製造商復甦的速度亦比其他地區快。

專家籲製造商　提升車主體驗

畢馬威《全球汽車業高管調查》報告綜合逾1,100名來自汽車及科技行業的高管人員，以及來自30個國家共2,000多名消費者的觀點。Meyring指出，中國的汽車製造產業鏈已重新啟動，但中國以外的公司則正在追趕供應和需求鏈的滯後。報告指出，中國消費者正在重新考慮購買新車的成本效益。當需求回升時，行業的情況可能會有所改變。而入門級車款受到的打擊最大，但豪華品牌則繼續較市場預期好。

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畢馬威中國汽車行業戰略合夥人康琦明認為，內地消費者購買汽車時，並非只考慮經濟因素。「內地消費者會考慮到車牌、車位成本和交通密度等因素，亦會比較公共與私人交通工具的利弊。」他建議，製造商應加強與客戶的關係，包括作出更直接的消費者銷售、為新車提供靈活的合約或分期供款選擇，以及加強能提升車主體驗的服務。

報告亦指出，傳統引擎汽車將於未來10年逐漸流失市場份額。而中國增加對電動車的補貼政策，反映政府有意推動新能源汽車發展。同時，不同車企都透過社交媒體平台及網上陳列室，增加與潛在客戶的互動。多達85%的中國受訪者表示，他們對網購汽車持開放態度，略高於全球平均水平（80%）和其他大型市場。

責任編輯：楊匡然

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