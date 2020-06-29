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【中小企教室】微軟新增快捷共享功能　如何在OneDrive中啟用？

科技 18:30 2020/06/29

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據網站MSPoweruser指，微軟正開發一項添加捷徑的功能「Add shortcut to My files」。並將在7月推出公眾預覽版，9月底在全球範圍正式推出。

為了幫助微軟（Microsoft）OneDrive、SharePoint或Teams用戶更容易在OneDrive中搜尋共享文件夾，據網站MSPoweruser指，微軟正開發一項添加捷徑的功能「Add shortcut to My files」。並將在7月推出公眾預覽版，9月底在全球範圍正式推出。

該捷徑功能可在OneDrive網站、Windows文件管理器、Mac Finder、Teams及OneDrive App中找到。若要啟用「Add shortcut to My files」功能，只需在OneDrive的導航窗格中選擇Shared > Shared with me＞找到要添加的文件夾，然後點擊文件夾名稱中的圓圈＞ 選擇Add shortcut to My files。

（微軟官網圖片）

在SharePoint或Microsoft Teams中的共享庫中，可以選擇將快捷方式添加到我的文件，以將快捷方式添加到整個庫，或者 選擇要添加的特定文件夾，然後選擇將快捷方式添加到我的文件。（微軟官網圖片）

不過須要注意，用戶不能同時添加多個文件夾，或添加非文件夾項目，包括獨立文檔或相冊。

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另在公眾預覽版下，若在已經同步的SharePoint文件夾中添加了一個捷徑，將不會在OneDrive文件夾中看到該捷徑，而是保持在文件管理器（File Explorer ）中。

＞＞＞【抵制Facebook】美組織呼籲歐洲大企加入　逾160間公司停落廣告

責任編輯：張寶燕

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