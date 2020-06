【中小企教室】微軟新增快捷共享功能　如何在OneDrive中啟用？

▲ 據網站MSPoweruser指,微軟正開發一項添加捷徑的功能「Add shortcut to My files」。並將在7月推出公眾預覽版,9月底在全球範圍正式推出。

為了幫助微軟(Microsoft)OneDrive、SharePoint或Teams用戶更容易在OneDrive中搜尋共享文件夾,據網站MSPoweruser指,微軟正開發一項添加捷徑的功能「Add shortcut to My files」。並將在7月推出公眾預覽版,9月底在全球範圍正式推出。

該捷徑功能可在OneDrive網站、Windows文件管理器、Mac Finder、Teams及OneDrive App中找到。若要啟用「Add shortcut to My files」功能,只需在OneDrive的導航窗格中選擇Shared > Shared with me>找到要添加的文件夾,然後點擊文件夾名稱中的圓圈> 選擇Add shortcut to My files。

▲ (微軟官網圖片)

▲ 在SharePoint或Microsoft Teams中的共享庫中,可以選擇將快捷方式添加到我的文件,以將快捷方式添加到整個庫,或者 選擇要添加的特定文件夾,然後選擇將快捷方式添加到我的文件。(微軟官網圖片)

不過須要注意,用戶不能同時添加多個文件夾,或添加非文件夾項目,包括獨立文檔或相冊。

>>>新款10.8吋iPad將登場?蘋果最強分析師:年底前會出現

>>>【封殺華為】三星、NEC如何藉華為禁令 迎來5G商機?

另在公眾預覽版下,若在已經同步的SharePoint文件夾中添加了一個捷徑,將不會在OneDrive文件夾中看到該捷徑,而是保持在文件管理器(File Explorer )中。

>>>【抵制Facebook】美組織呼籲歐洲大企加入 逾160間公司停落廣告

責任編輯:張寶燕