【報稅攻略2020】個人報稅表遞交限期已過　教你2個補救方法！

稅務局6月1日發出約277萬份2019/20課稅年度個別人士報稅表。納稅人須於1個月內遞交報稅表，即7月2日或之前。個人報稅的限期已過，遲交報稅表有機會被罰款或被檢控，若你仍未遞交個人報稅表，可透過以下2個方法補救。

1. 網上報稅

2. 書面申請延期報稅

如果你在沒合理解釋下逾期提交報稅表，稅務局可按照《稅務條例》向你提出檢控，有機會被罰款最高1萬元及少於徵收稅款3倍的罰款。而且稅局亦規定若市民在報稅期限仍未繳清稅項，便被視為欠稅，稅務局會額外徵收5%附加費，假如在期限後六個月仍未繳清稅項，便需要繳交10%附加費（包括前5%附加費）。

若你有重大困難不能依時提交個人報稅表，並有合理解釋及證明，你可用書面形式向稅務局申請延期呈交，當局或會酌情延長申報時間。

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