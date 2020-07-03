  • 28°C
香港時間 : 2020703日 (五) 07:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【報稅攻略2020】個人報稅表遞交限期已過　教你2個補救方法！

理財智慧 06:51 2020/07/03

分享：

稅務局6月1日發出約277萬份2019/20課稅年度個別人士報稅表。納稅人須於1個月內遞交報稅表，即7月2日或之前。個人報稅的限期已過，遲交報稅表有機會被罰款或被檢控，若你仍未遞交個人報稅表，可透過以下2個方法補救。

1. 網上報稅

若納稅人現時仍未遞交個人報稅表，可使用網上報稅平台「稅務易」（eTax）報稅，可獲自動延期1個月時間，即一般人士自動延至8月3日，而經營獨資業務人士原來的交表限期為3個月，即9月1日或之前，經網上報稅的話，經營獨資業務人士的交表期限將自動延至10月3日。

不過，申請啟動帳戶時，須向稅務局查詢啟動密碼，該密碼將以郵寄形式發出，需時2個工作天。

2. 書面申請延期報稅

如果你在沒合理解釋下逾期提交報稅表，稅務局可按照《稅務條例》向你提出檢控，有機會被罰款最高1萬元及少於徵收稅款3倍的罰款。而且稅局亦規定若市民在報稅期限仍未繳清稅項，便被視為欠稅，稅務局會額外徵收5%附加費，假如在期限後六個月仍未繳清稅項，便需要繳交10%附加費（包括前5%附加費）。

若你有重大困難不能依時提交個人報稅表，並有合理解釋及證明，你可用書面形式向稅務局申請延期呈交，當局或會酌情延長申報時間。

 

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 成添勇

稅務局 稅務條例 稅務

上一篇文章

【跟奶奶學烹飪@iM網欄】天氣熱又嫌汽水無益？　試下滋潤解渴雪梨蘋果水！（內附食譜）

下一篇文章

阿里巴巴創辦人馬雲：感謝數學！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【法律迷思】 BNO 「工作權」與「居英權」
【法律迷思】 BNO 「工作權」與「居英權」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎