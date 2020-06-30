【閃‧亮‧人生@iM網欄】《三字經》潛移默化 我的育兒心經

要「富過三代」除了要教育下一代理財之道，傳承「非物質的資產」也不容忽視！

作為父母，將自己最好的所有傳承予下一代是理所當然的事。但教育小朋友每天會遇上無限磨擦和衝擊。

我只有一個兒子，沒有太多湊小朋友的經驗，相信很多媽媽也和我一樣，最初時無從入手，教仔都是慢慢邊教邊學，無師自通。雖然自知有很多事情都沒有做到最好，但我在教育小孩時，宗旨是要培養小孩良好的品格和道德標準，也要讓他們擁有明辨是非、對錯的能力。

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】自己人生自己定義 與世界保持「Social Distancing」!

現在的小朋友都很聰明，口才了得，也經常據理力爭，有時候未必招架得來，所以我口袋裏必須有兩三道板斧，可以引經據典，令教仔時說服力會更強。而我的育兒心經，是建基於兩本「經」書。第一本是《三字經》；第二本是《聖經》。

教育小朋友時，要讓他們明白一些原則和規矩不是很容易。我選擇了集中華傳統智慧之大成的《三字經》，我覺得裏面說的道理經過這麼多年仍很實用、很落地，是我日常非常喜歡用的育兒入門方法。

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】終生學習，我的致富之道（1）

《三字經》中的一句：「教不嚴，師之惰。」是我幫兒子溫習功課時常用的說話。很多時候要小朋友放低玩具、電玩、要乖乖靜心溫習讀書，真是有點難。而且每當對他學習上有要求時，他則認為我對他太過嚴厲。這時我就會跟他說：「教不嚴，師之惰。」我的道理是媽媽教做功課時，媽媽的角色就變成了老師，職責就是要嚴格，正所謂「嚴師出高徒」，否則媽媽老師就是懶惰、失職。必須要讓他們明白，父母有不同角色，作為父母責罵他並不代表我不愛他，而是因為我們也有作為父母的責任。當我們作為「家教老師」的角色時候，我們的責任就是要嚴格教他做人的道理，教他何謂對與錯。

另一句我經常用來教育兒子的說話是：「子不學，非所宜；幼不學，老何為？玉不琢，不成器；人不學，不知義。」當要讓小孩明白，為何在別人玩耍時他卻要專心學習他們認為「無聊」的中、英、數，這句說話正正就是告訴他，自古以來，都是要趁小時候努力學習，否則老來就會一事無成，從小培養他「少時不努力，老大徒傷悲」的概念，教他努力讀書，要幾經磨練，長大才可以成材。

《三字經》裏也有一句「為人子，方少時。親師友，集禮儀。」我希望他能明白為何要有家教，教他自少要有禮儀、教他尊重他人，教他要跟隨良師益友的重要性。

從小我就要他學會這些做人的基本規矩，做人處世如能好好遵從《三字經》教導的「十義」：「父子恩，夫婦恩，兄則友，弟則恭。長幼序，友與朋。君則敬，臣則忠。」如從小就學會做人、學會尊卑、學會處世之道，將來長大成人，不難做到「人見人愛、車見車載」。

因此從我兒子六歲上一年班開始，我每星期日都會抽時間用《三字經》教他這些道理，讓他抄寫，一邊學道理、一邊學習更多中文詞彙。讓他潛移默化，把良好品格的種子慢慢植根在他腦海裏。當他一旦犯了《三字經》教過他的規則，我只要引經據典頭三個字，他自然會背誦餘下句子，就會知道自己所犯何事，明白到媽媽為何要懲罰他。讓他知道媽媽不是亂罵一通，而是有根有據、有規有矩的。

而另一本育兒「經」書是《聖經》。作為天主教徒，我從小就學會《聖經》教的《十誡》。除了首三誡是教曉我們愛天主有關的道理外，第四至第十誡其實都是非常實用、教我們做人的規矩。包括孝順父母、毋殺人、毋行邪淫、毋偷盜、毋妄證、毋貪他人妻或夫、毋貪他人財物。如遵從了這七誡，其實已經涵括了在社會上必須要遵守的紀律，甚至是法規。

我就是用這兩部「經」書雙管齊下的方法教育我的小孩。在這個資訊發達的年代，小朋友在社交媒體、電視所接觸的資訊太多，讓教育小孩愈來愈困難，而我的方法就是和小孩一起學習《三字經》和《聖經》裏終身受用的規條。我認為從小傳承這些智慧予我們的下一代，和傳承物質和金錢上的財產一樣重要！

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！