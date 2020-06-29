【理財通】內地推跨境理財通框架　人行：正式啟動時間及細則另行規定（附原文）

▲ 中央宣布推出理財通。

中國人民銀行、香港金管局、澳門金融管理局，聯合發布關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點聯合公告。香港金管局對理財通框架內容表示歡迎，並會根據今天公布的框架盡快敲定落實細節，爭取早日啟動理財通。

上周市場消息指，內地最快今日宣布理財通細節，並將會沿用滬深港通模式，以「閉環式」、資金原路往返方式操作，並在北上及南下各設有總投資額度1,500億元人民幣。

根據人行網站所載的最新理財通公告，就未有提及投資額度部分，但就確認理財通會使用封閉式資金管理，而理財通正式啟動時間及落實細將會另行規定。

香港金管局歡迎框架內容，總裁余偉文表示，理財通是繼兩地股票通、債券通後，內地資本賬戶開放的另一重要里程碑，是推動香港離岸人民幣業務發展的重大突破，也是深化大灣區金融合作的亮點。

大灣區居民對跨境理財投資的需求日趨殷切，兩地金融業界對理財通有很大的期望。理財通的推出，證明香港金融機構在參與內地金融開放，服務兩地居民資產管理需要的戰略優勢。金管局會與香港證監會和內地相關部門通力合作，並與業界密切磋商，根據今天公布的框架盡快敲定落實細節，爭取早日啟動理財通。

人民銀行通告原文如下：

為促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，中國人民銀行，香港金融管理局，澳門金融管理局決定在粵港澳大灣區實施「跨境理財通」業務試點（以下簡稱「跨境理財通」），現就有關議題公告如下：

一，「跨境理財通」指粵港澳大灣區居民個人跨境投資粵港澳大灣區銀行銷售的理財產品，按照購買主體身份可分為「南向通」和「北向通」。向通”指粵港澳大灣區域地居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格投資產品；「北向通」指港澳區域居民通過在粵港澳大灣區域地銀行（以下簡稱內地銀行）開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品。

二，「跨境理財通」是國家支持粵港澳大灣區建設，推進內地與香港澳門金融合作的重要轉變，有利於打造粵港澳優質生活圈，有利於促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，有利於促進發展中國家金融市場對外開放，促進內地與港澳社會經濟共同發展。

三，「跨境理財通」遵循三地個人理財產品管理的相關法律法規，同時遵守國際慣例。「北向通」和「南向通」投資者資格條件，投資方式，投資產品範圍，投資者權益保護和糾紛處理等由人民銀行，銀保監會，證監會，外匯局，香港金管局，香港證監會，澳門金管局商議確定。「北向通」和「南向通」業務資金通過賬戶一一綁定實現閉環匯劃和封閉管理，使用範圍僅限於購買合資格的投資產品。資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金交換在離岸市場完成。對「北向通」和「南向通」跨境資金流動實行規模度和規模投資者限額度管理，規模度通過宏觀審慎慎重動態調節。

四，港澳與內地相關監管機構將各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者利益為目的，在「跨境理財通」下建立有效機制，按屬地管理原則及時應對出現的違法違規行為。與內地相關監管機構將建立臨時監管合作備忘錄，建立健全的監管合作安排和聯絡協商機制，保護投資者利益並建立公平交易秩序。

五，內地基礎設施機構已經按照穩妥有序，風險可控的原則，積極推進「跨境理財通」的準備工作，在完成相關規則和系統建設後，正式啟動「跨境理財通」試點業務。

「跨境理財通」正式啟動時間和實施細則將另行規定。

（全文完）

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