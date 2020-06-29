星展：理財通衍生龐大商機　未虞國安法影響港地位

▲ 星展集團董事總經理伍維洪稱，理財通好配合中外資產管理機構的需求。

港區國安法立法在即，傳內地最快今日敲定理財通細節。星展集團董事總經理兼集團財資及市場部總監伍維洪指，理財通正好配合中外資產管理機構的需求，並衍生龐大理財需求，星展內部亦設有專責團隊準備大灣區業務。

理財通細節傳即將出台。伍維洪認為，措施衍生重大財資及理財產品機遇，特別是國內資產管理機構對海外理財產品需求強勁，利好貨幣對沖及跨境貸款的財資產品需求，但他就形容市傳的1500億元人民幣額度其實「一點都不算大」。

他續指，星展集團亦積極準備大灣區業務，去年內部成立大灣區專責團隊，同時申請在中國成立合資的證券公司，視大灣區為龐大機會。

對於國安法即將通過，他表示其接觸的商人及金融市場人士均認為，通過立法後香港的示威減少、社會情況轉趨穩定，亦意味業務好轉，因此即使近月負面消息較多，但港股市場仍未見重大沽壓，形容「更多是趁低買而非『sell on fact』」，而過去一個月亦有大量資金流入亞洲。

他續指，即使中美磨擦加劇甚至威脅要制裁香港，但香港的金融中心定位未會改變，對內地企業仍然是重要的集資中心，而中概股從美國回流亦是未來的主流。

對於美國制裁，伍維德指目前判斷，影響仍然十分有限，唯一較有機會是停止美國企業資金流經香港，而停止港美元結算的機會較微。

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記者：趙穎妍