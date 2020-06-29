【宏觀中國】6月PMI放榜　經濟續擴張已成共識

中國將於周二（6月30日）至周五（7月3日）公布多個6月的採購經理指數（PMI）數字。事實上，根據最近國內發布的數據均顯示，中國經濟維持穩步復甦，故目前市場普遍預計，6月PMI仍然會守在50的榮枯綫之上。

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官方PMI會於周二放榜，彭博綜合預測，6月製造業PMI為50.5，較5月微跌0.1個百分點，非製造業PMI為53.6，較上月無升跌。分析指，國內復工復產已趨勢穩定，最新數據較上月輕微回落，只因反彈幅度較小而已，整體經濟仍在擴張的階段。

至於財新PMI將分別於周三和周五公布製造業PMI和服務業PMI，彭博綜合預測，製造業PMI為50.5，較上月下跌0.2個百分點，服務業PMI為53，較上月跌2個百分點。

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值得注意是，自從PMI重回榮枯綫之上，投資者更關注企業的盈利修復情況，包括5月工業企業盈利增速在年內首次轉正，均是利好後市的訊號。

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