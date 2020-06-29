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【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現

金融經濟 15:58 2020/06/29

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信銀國際推3個月港元定存享10厘超高息，今天正式生效；但設限在1萬元。

10厘港元定期存款息率終於出現，信銀國際提供3個月港元定存年息享10厘，今天（6月28日）正式生效，為市面冠全城的超高息；而反映銀行資金成本的3個月拆息，今天跌穿0.8厘，乍現0.79厘的兩年半新低，反觀信銀的定存息較同期拆息高逾9厘，但以1萬元為上限，萬元戶期內賺盡亦只是享250元的利息。

政府的現金派發計劃於上周日（21日）開始接受登記，但各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內料可賺息250元。

那邊廂，中銀香港（02388）卻一周3連減，上周五（26日）削3個月年息0.1厘至1.3厘，這是繼上周三（24日）及6月17日以來，已3度向此短存開刀。這中資行累降短存0.3厘後，新息率報1.3厘，跟滙豐及恒生（00011）相同，亦稍高於渣打的1.15厘。同日，渣打也微降半年港元定存息0.05厘，至僅得0.9厘，這發鈔行亦自6月15日以來一周兩連削。

不過，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉資共700億元的商機，新客戶斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 定期存款

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