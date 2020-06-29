【香港5G】中移動夥工銀亞洲　1.2萬呎旗艦店添5G設備

▲ 整體面積超過1.2萬呎的工銀亞洲中環旗艦店，行內多項設備均引入5G先進技術。

5G網絡於4月正式在香港面世，各行各業也趁機推動智能應用發展。中國移動香港（CMHK）近日與中國工商銀行（亞洲）合作，於工銀亞洲中環旗艦店引入5G網絡技術及設備，聯手推動本地5G智能金融發展。

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整體面積超過1.2萬呎的工銀亞洲中環旗艦店，行內多項設備均引入5G先進技術。例如銀行開戶服務已加入5G技術，客戶可透過「半自助」形式快速完成整個開戶手續。而且客戶可使用iPad填寫開戶資料，有關資料便會即時透過5G網絡，傳送至分行內的智能終端機，客戶於智能終端機上掃描身份證及住址證明，進行人臉識別及簽名後，分行職員就能即時審批，開戶過程可在數分鐘內完成，減省於櫃檯排隊輪候的時間。

▲ 銀行開戶服務已加入5G技術，客戶可透過「半自助」形式快速完成整個開戶手續。（工銀亞洲資料圖片）

此外，在5G技術協助下，「魔鏡」內置的攝像鏡頭會自動識別及估算客戶的性別與年齡層等基本資料，繼而顯示客戶的「評估」分數，並且進行分析，即時向客戶推介合適的金融產品。同時旗艦店內也設有由機械臂、咖啡機及拉花機組成的機器人咖啡機，客戶可在觸控屏幕中點選咖啡種類，指令就會經5G網絡即時傳輸，機器人就會自動沖調咖啡。

▲ 旗艦店內也設有由機械臂、咖啡機及拉花機組成的機器人咖啡機。（工銀亞洲資料圖片）

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責任編輯：曾曉汶