【香港出口】本港5月出口貨值跌7.4%　遜市場預期

▲ 今年5月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌7.4%和12.3%。（資料圖片）

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年5月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌7.4%和12.3%。



繼今年4月份錄得3.7%的按年跌幅後，5月份商品整體出口貨值為3,176億元，較去年同月下跌7.4%。同時，繼於4月份錄得6.7%的按年跌幅後，今年5月份商品進口貨值為3,313億元，按年下跌12.3%。今年5月份錄得有形貿易逆差137億元，相等於商品進口貨值的4.1%。

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今年5月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌4.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌45.5%）、印度（跌37.9%）、新加坡（跌29.0%）和韓國（跌18.4%）。另一方面，輸往台灣和中國內地（內地）的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升16.6%和0.3%。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌27.3%）、美國（跌14.4%）和德國（跌12.9%）。

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按主要貨品類別分析，今年5月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減130億元，跌20.5%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減82億元，跌39.9%）、「非金屬礦物製品」（減48億元，跌34.2%）和「攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶」（減41億元，跌45.2%）。然而，「電動機械、儀器和用具及零件」（增68億元，升5.2%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增43億元，升12.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，隨着環球需求不振令區內貿易往來疲弱，五月份商品出口貨值的按年跌幅擴大至7.4%。輸往內地出口的增長顯著減慢，輸往許多其他主要市場的出口則繼續錄得不同程度的跌幅。四月及五月合計，商品出口貨值按年下跌5.7%，較第一季9.7%的跌幅收窄。

展望未來，香港的出口表現短期內將繼續受壓。2019冠狀病毒病疫情在世界各地持續蔓延仍然是全球經濟的主要威脅。中美政經關係的發展亦須關注。政府會繼續密切留意情況。

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責任編輯：葉泳珊