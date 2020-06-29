港區國安法快埋身　代理：業主口裡說不　行動卻很誠實

全國人大常委會在北京審議港區國家法，據新華社報道，憲法和法律委員會主任李飛，已提出草案建議表決稿。列席的港區人大葉國謙預料，今次會議將會表決。分析預計，港區國安法最快於7月1日實施。值得留意的是，消息一出，即有報道指，個別業主加快賣樓，不惜劈價沽貨，甚至蝕讓離場。

美聯吳惠斌說，映灣園9座高層E室，實用面積548平方呎，原由投資者持有，剛以636.8萬易手，實用呎價11,620元，低市價半成。

據了解，原業主於2017年12月，以610萬元購入單位，現帳面雖賺26.8萬元，但持貨不足3年，需支付樓價10%的額外印花稅（SSD），若連佣金及釐印稅計，料蝕約70萬元。不過，被問到業主是否怕國安法，而急住賣樓時，吳惠斌坦言：「相信不太關事，皆因業主買了新居，急住賣樓套現，若籌不到錢，新居便會撻訂，到時只會蝕得更多。加上，上述單位間隔不算歡迎，所以難叫高叫價。」

一般來說，投資者向來敏感，一有風吹草動，便沽貨走人，而東涌向來深受投資客歡迎，皆因不乏租客，而且回報相對較高。代理續說，其實港區國安法消息一出，已有業主沽貨走人，部分投資者雖然口講不怕，相信樓市持續向好，但卻擴大議價空間，甚至願意減價。

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