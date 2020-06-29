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大行唱好金價破頂  教你揀選黃金ETF？

金融經濟 15:57 2020/06/29

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新冠肺炎疫情尚未消退，全球經濟前景仍存隱憂，推動黃金投資需求不斷上升，金價亦屢創高位。大行紛看好金價續升，其中美銀更預期金價於下半年有望破頂，創歷史新高。投資者若要捕捉黃價升浪，除了買實金，黃金ETF其實是更方便之選。

金價於3月份見底後，展開升浪，屢創逾7年高位。金價現時直逼1,800美元，為2012年底以來高位。現時美國聯儲局推無限量寬措施，將加大美元的下行壓力，利好以美元計價的黃金；同時，因低息環境，沒有利息的黃金，令持有黃金的成本降低，因而令投資者持金需求攀升。全球最大黃金ETF、道富環球旗下SPDR金ETF （02840） 持倉量持續創歷史新高，SPDR金ETF今年以來持倉量增加266公噸或30%，反映市場對於黃金投資需求不斷上升。

 

 

相關文章：【金價走勢】SPDR金ETF持倉量創歷史新高 今年來累增30%

大行續看漲金價，繼早前高盛預期未來12個月金價目標價見2,000美元後，美銀亦唱好金價。美銀預期，金價若突破1,800美元的阻力位，下一步將挑戰2011年創下的歷史紀錄1921美元。該行預期金價可於下半年再創歷史新高，最快或於第3季出現。

買黃金ETF 交易方便費用較低

市場看好金價，投資者如要捕捉今次黃金升浪，除了可直接買實金，事實上更方便的方法是購買黃金ETF。與其他交易所買賣基金（ETF）一樣，散戶投資者投資黃金ETF的優點是買賣方面，基金管理費較低，以及基金透明度高。不過須留意的是，與股票ETF不同，黃金ETF並不派息，當然這是因為投資黃金本身沒有息收。

現時港股市場有3隻黃金ETF，分別是SPDR金ETF、價值黃金ETF （03081） 及恒生人幣金ETF （83168） 。3黃金ETF均是實物ETF，即每當投資者買入ETF時，基金就會買入相應價值的實物黃金，以作儲備支持。

SPDR金ETF降入場費吸散戶

SPDR金ETF是全球最大型的金ETF，資產規模於5,000億港元，除了於本港，於紐約、新加坡及東京均有上市。本港三隻金ETF中，SPDR金ETF的成交較大，過去一年日均成交額約7,200萬元。近年，不少港股有意降低每手入場費以吸引散戶入場，SPDR金ETF亦有這策略，SPDR金ETF剛於4月底起，將基金的每手買賣單位將由10股改為5股，令每手入場費減半，現時計算每手入場費約6,400港元。

價值黃金ETF的資金的資產規模較少，約14億港元，過去一年日均成交約550萬元。以人民幣交易的恒生人幣金ETF，資產規模最少，約6,000萬元人民幣，過去一年日均成交約34萬元人民幣。

 

 

盡管3隻黃金ETF都是持實物黃金，不過投資者在選擇時，可意ETF的資產規模及成交量。成交較暢的ETF，投資者買賣時較方便，買賣差價較窄。另外，資產規模較大，基金管理成本亦會相對較低，按基金的經常性開支比例計，SPDR金ETF、價值黃金ETF約為0.4%，恒生人幣金ETF則為2%。

另外，恒生人幣金ETF是以人民幣計價，投資者須留意滙率波動的風險。

責任編輯：錢家鋒

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