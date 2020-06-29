  • 31°C
香港時間 : 2020629日 (一) 19:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中銀香港︰有信心今年貸款增長達標　期待「理財通」出台

金融經濟 15:34 2020/06/29

分享：

中銀香港副總裁王兵表示，有信心能實現今年中高單位數的貸款增長目標。

中銀香港 （02388） 副總裁王兵股東大會上表示，今年以來香港經濟受新冠疫情、社會事件及中美貿易摩擦的影響，惟整體香港客戶貸款仍實現了平穩增長。中銀首季貸款按季增5.1%，跑贏市場整體的2.8%增長。王兵亦強調，有信心今年能實現中高單位數貸款增長的目標。

王兵表示，第二季貸款仍錄得增長，疫情等負面因素對該行的影響可控。風險總監卓成文亦指出，今年以來中銀香港的資產質素保持相對穩定，主要得益於該行本身有良好的客戶基礎及健全的風險管理體系，有信心資產質素可繼續優於大市。

「理財通」帶來機遇

近日有傳大灣區「理財通」政策即將出台，容許中港兩地居民跨境購買理財產品。卓成文表示，該行已為相關措施做了許多探討工作，認為「理財通」將帶來很大的機遇，期待措施能盡早推出。

另外，有股東關注中銀香港未來能否維持派息水平，惟管理層未有正面回答。財務總監隋洋表示，該行長期以來一直關注股東利益，會在監管要求前題下，平衡考慮外部經營環境、股東利益、銀行盈利水平、長遠發展需求，妥善處理派息水平。

相關文章︰

大灣區跨境「理財通」據報下周出台　「南下」「北上」各設1500億人幣額度

滙豐：港人仍慣親臨銀行 理財數碼度未及新加坡

【2020書展早鳥續訂優惠】激賞禮品高達499，立即續訂

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 經濟 銀行 香港經濟日報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】歐康維視生物今日招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物今日招股 入場費7404元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【恒指夜期】理財通框架推出　恒指夜期輕微反彈65點（不斷更新）
【恒指夜期】理財通框架推出　恒指夜期輕微反彈65點（不斷更新）
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購