中銀香港︰有信心今年貸款增長達標 期待「理財通」出台

▲ 中銀香港副總裁王兵表示，有信心能實現今年中高單位數的貸款增長目標。

中銀香港 （02388） 副總裁於王兵股東大會上表示，今年以來香港經濟受新冠疫情、社會事件及中美貿易摩擦的影響，惟整體香港客戶貸款仍實現了平穩增長。該行首季度錄得相關貸款按季長2.8%，表現跑贏大市。王兵亦強調，有信心今年能實現中高單位數貸款增長的目標。

王兵表示，第二季貸款仍錄得增長，疫情等負面因素對該行的影響可控。該行風險總監卓成文亦指出，今年以來中銀香港的資產質素保持相對穩定，主要得益於該行本身有良好的客戶基礎及健全的風險管理體系，有信心資產質素可繼續優於大市。

「理財通」帶來機遇

近日有傳大灣區「理財通」政策即將出台，容許中港兩地居民跨境購買理財產品。卓成文表示，該行已為相關措施做了許多探討工作，認為「理財通」將帶來很大的機遇，期待措施能盡早推出。

另外，有股東關注中銀香港未來能否維持派息水平，惟管理層未有正面回答。財務總監隋洋表示，該行長期以來一直關注股東利益，會在監管要求前題下，平衡考慮外部經營環境、股東利益、銀行盈利水平、長遠發展需求，妥善處理派息水平。

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