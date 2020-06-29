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Telegram虛擬代幣「Grams」觸礁　美國證監罰1.4億元並退款93億元

金融經濟 15:23 2020/06/29

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Telegram早前已公布棄研自家虛擬貨幣，美國證監會宣布最新罰則。

虛擬貨幣興起後，不少科網企業研究發行自家代幣，Facebook 擬發行「Libra」一波三折，另一社交媒體Telegram 2018年經旗下TON 發行的虛擬代幣「Grams」，雖然完成首次代幣發行（ICO），惟去年遭美國證監會（SEC）盯上，最新裁定Telegram 違反聯邦證券法，Telegram 要向Grams 投資者「回水」逾12億美元（約93億港元），並支付1850萬美元（約1.4億港元）民事罰款。

Telegram未有承認或否認SEC指控，但同意未來3年若有意發行數碼資產，將會通知SEC人員。

SEC指，Telegram向全球171個投資者發行29億個單位Grams，當局認為Telegram發行以及銷售時都違反聯邦證券法，今年3月已從紐約法院取得禁制令，Telegram不可向投資者交付Grams，認為對方很大機會牽涉在第二市場，更大規模的非法分發Grams。

SEC稱，當局歡迎投資創新生意，但不能夠違反當局的證券法例，並稱Telegram意圖在未登記證券發行、也未全面披露下，向市場推出大量虛擬代幣，認為當局行動可保護零售投資者。

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