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【趣話財經】內銀踩入證券業　中資券商要散水？

股樓投資 15:48 2020/06/29

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上周內地傳媒指政府將開放銀行進行券商的業務，雖然證監會澄清未有新消息要公布，不過空穴來風未必無因，對銀行來說多了一門生意自然開心，不過券商原本已經競爭激烈，銀行再加一腳簡直嚇餐死，因此今日多隻券商股齊齊插水，中信證券 （06030） 、海通證券 （06837） 、中信建投 （06066） 等齊跌近4%。

多間大行針對該新聞發表報告，富端認為政府有機會先以工行 （01398） 或建行 （00939） 作試點。該行又指中國最大券商中信證券去年的收入及盈利，僅及工行的5.6%及4%，對銀行業刺激有限，但影響券商競爭環境。中金亦指券商盈利能力將受影響，大型券商受影響較微，中小型就愈來愈難經營。

不過，大家又唔需要對券商睇得太淡，當銀行踩入券商行業，一方面唔少券商本身同系公司有銀行業務，例如中信證券同系就有中信銀行 （00998） ，可能促使「銀券」合體，另一方面即使沒有「阿媽」關照，券商本身亦可透過合併加強競爭力，例如今年4月就傳過中信證券同中信建投合併，創造「中國的高盛」。所以，今日券商股大跌，如果仍睇好A股，不妨買番少少。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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