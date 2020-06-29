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【美國疫情】1個惹全家？ 加州一家28口齊中招

環球社會熱點 15:06 2020/06/29

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美國的新冠肺炎疫情惡化，加州的確診病例在過去一周更急增逾半。加州更出現家庭大規模傳播的情況，一名男子確診新冠肺炎後，家中另外27名家庭成員相繼確診，其中更包括幼童和懷孕的家庭成員。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，南加州1名男子加拉伊（Richard Garay）6月初接受病毒檢測，結果顯示其確診新冠肺炎，其60歲的父親不久後也隨即確診。

加拉伊的家庭成員其後都接受檢測，他們一家最少有28人確診，包括加拉伊的母親、2名兄弟、其中1名兄弟懷孕的妻子、3名幼童。在3名確診的幼童中，更有1人的年齡只有2歲。

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據悉，加拉伊父子兩人最初確診時，是在家中隔離。但兩人的病情其後惡化，發燒情況加劇，甚至出現呼吸困難和無法進食。由於加拉伊父親本身患有罕見的貧血症，他於患病後期開始難以服藥。

加拉伊父子在家隔離一段時間後，父親被送往洛杉磯一家醫院，但他的病情持續惡化，更要使用呼吸機，最終於6月20日去世。

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加拉伊強調，全家人確診前沒有舉行派對或大規模聚會，因此至今仍不明白為何一家28口都會感染新冠肺炎。他估計是家中某位家庭成員在外感染病毒，其後與各個家庭成員有小範圍的接觸，而導致其他人也染疫。

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責任編輯：鄭錦玲

美國一名男子確診新冠肺炎後，家中另外27名家庭成員相繼確診，其中更包括幼童和懷孕的家庭成員。

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