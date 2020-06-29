  • 33°C
香港時間 : 2020629日 (一) 15:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

理財通傳今日出台　友邦挫逾3%中銀香港照跌

金融經濟 15:08 2020/06/29

分享：

雖然花旗稱「理財通」有利於緩和友邦（01299）在跨境旅客業務上的短期壓力，但友邦股價照跌。

粵港澳大灣區「理財通」 傳今日出台，市場消息指，理財通容許大灣區的內地及香港居民，以南下及北上形式雙向投資兩地的理財產品，初期大灣區銀行及香港銀行會以一對一形式合作，互相委託對方代銷旗下理財產品 。惟消息未刺激本地銀行股，中銀香港 （02388） 跌0.8%，報24.3元；恒生 （00011） 跌2.6%，報129.1元；滙豐 （00005） 跌2%，報35.95元。

雖然花旗稱「理財通」有利於緩和友邦 （01299） 在跨境旅客業務上的短期壓力，維持友邦「買入」評級和目標價84元，但友邦仍跌逾3%，最新報71.85元。

花旗稱，盡管納入「理財通」的產品標準尚無細節，但預計作為香港銀行銷售理財的重要部分，銀保產品可能會被納入其中。該行稱，跨境限制已令跨境旅客業務受限4個多月，本港壽險公司可能會從大灣區內地區域開始找到臨時解決方案，以重啟業務。

相關文章：

大灣區跨境「理財通」據報下周出台　「南下」「北上」各設1500億人幣額度

【港區國安法】陳茂波︰政府對港區國安法立法義無反顧　已為「美國制裁」做好應變預案

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 本地銀行股 香港 大灣區

上一篇文章

Telegram虛擬代幣「Grams」觸礁　美國證監罰1.4億元並退款93億元

下一篇文章

【航空告急】空中巴士料未來兩年減產4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【新股IPO】歐康維視生物今日招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物今日招股 入場費7404元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元