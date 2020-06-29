理財通傳今日出台　友邦挫逾2%中銀香港照跌

▲ 雖然花旗稱「理財通」有利於緩和友邦（01299）在跨境旅客業務上的短期壓力，但友邦股價照跌。

粵港澳大灣區「理財通」 傳今日出台，市場消息指，理財通容許大灣區的內地及香港居民，以南下及北上形式雙向投資兩地的理財產品，初期大灣區銀行及香港銀行會以一對一形式合作，互相委託對方代銷旗下理財產品 。惟消息未刺激本地銀行股，中銀香港 （02388） 全日跌0.6%，報24.35元；恒生 （00011） 跌2%，報130元；滙豐 （00005） 跌1.8%，報36.05元。

雖然花旗稱「理財通」有利於緩和友邦 （01299） 在跨境旅客業務上的短期壓力，維持友邦「買入」評級和目標價84元，但友邦仍跌2.2%，收報72.4元。

花旗稱，盡管納入「理財通」的產品標準尚無細節，但預計作為香港銀行銷售理財的重要部分，銀保產品可能會被納入其中。該行稱，跨境限制已令跨境旅客業務受限4個多月，本港壽險公司可能會從大灣區內地區域開始找到臨時解決方案，以重啟業務。

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