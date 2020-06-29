富通保險激發專才潛能 打造「MDRT」新星

▲ 富通保險建立「金融人才發展中心」，並擁有龐大的培訓導師團隊，因應保險顧問事業發展的不同階段，量身訂制專業的培訓課程，打造優質的營銷團隊。

保險與理財策劃跟大眾息息相關，但未必人人都具備相關知識為自己或家人籌劃未來，因此，培育具備專業保險財策知識的人才，對行業以至社會發展甚為重要。作為香港最大保險公司之一，富通保險跨越行業界限，致力為業界及社會培育財策專業人才；透過其在保險財策行業的豐富經驗，以及獨特的培訓方針，該公司多名從業員在入職短短大半年間已成為百萬圓桌會（MDRT）的一員，潛力盡展，在開創個人事業的同時，與客戶共創豐盛人生。

提供多元培訓 成就理想事業

「『挑戰恒常，順境無常。』保險財策是未雨綢繆的工作，所以無論任何時間，保險從業員均要保持積極正面的心態，把挑戰轉化成機遇，助客戶實現夢想，籌劃更美好的將來。」富通保險首席營業總監（營業發展部）何志聖（Joseph）表示，為了給予營銷團隊專業知識及營銷技巧以應對市場需要，公司特別成立金融人才發展中心，並建立龐大的專業團隊，為他們提供多元化的培訓。中心透過精心策劃的事業發展藍圖，按保險顧問在不同階段的需要提供支援，並設有各類獎勵計劃，對表現優秀的顧問予以鼓勵。

▲ 富通保險首席營業總監（營業發展部）何志聖（Joseph）

此外，為擴闊營銷團隊的知識及眼界，富通保險會支持團隊出席海外的業界活動，如大型講座和MDRT年度會議，讓大家能藉此機會與海外專業人士交流切磋，將他人的成功經驗帶回香港，與團隊分享。「對保險財策從業員來說，MDRT固然是業內的榮譽，但同時也是行業的基本標準，大家應以TOT（頂尖會員）、COT（超級會員）等更高的標準為目標。」何志聖說。

職前培訓助新人開闢新天地

談及金融人才發展中心與一般培訓部的分別， 首席人才發展總監蘇芷君（Dionne）透露，有別於一般在職培訓，富通保險金融人才發展中心特設職前培訓，讓有意投身保險財策行業或該公司的人才，能於入職前對行業、公司以至個人有更深入的認識。「很多人都羡慕保險顧問擁有高收入及靈活的工作時間，但礙於對行業不甚了解而欠缺勇氣作出改變。我們相信於入職前將財策服務的成功竅門及市場需求傳授給這些有意投身保險財策行業的人才，有助他們提升個人自信，掌握機遇，為個人事業闖出一片天。」

▲ 富通保險首席人才發展總監蘇芷君（Dionne）

蘇芷君表示，除了職前培訓，公司亦安排經驗豐富的導師及業界精英組成發展團隊，跟進新人的事業發展進度。「我們專門為新人訂造育成計劃，配合持續緊貼的績效管理及完善有效的晉升規劃，盡展新人潛力，成就MDRT！」她解釋，有關措施旨在幫助社會上的人才一展所長，「我們相信社會上有很多人才尚待發掘，期望能透過有關措施，協助新入職顧問想得更遠，開創個人事業。」

屢獲殊榮 為業界及社會創造價值

富通保險為新創建集團的全資附屬公司，亦成為新世界集團成員之一。公司融入集團的匠心文化，致力培育新晉，銳意打造專業優質的保險專才。事實上，公司憑著傑出的培訓體系及具前瞻性的課程，在業界獲得多項殊榮，包括香港財務策劃師學會IFPHK頒授的「企業理財教育領袖 (金獎)」及《指標》財富管理大獎「年度培訓學院大獎」等。

此外，科技應用亦為培訓事業創造更多可能。「我們重視培訓與科技結合，除了鼓勵線上互動學習外，早前就與集團合辦了8場網上培訓課程，每場均有過千人參與。」蘇芷君表示，作為業內的一份子，富通保險與集團秉持相同的理念，以行業及社會的持續發展和利益為依歸，期待透過資源的共用和分享，為客戶、行業以至社會創造價值。

▲ 自「金融人才發展中心」成立後，富通保險獲取多個教育及培訓相關獎項，足證卓越的培訓策略及系統獲得業界認同及讚許。

▲ 富通保險投放大量資源培育人才，設立極具規模的培訓中心，亦致力提升科技應用，讓保險顧問不論綫上綫下都能無間斷學習。

MDRT分享

▲ 廖冠僑、黃虹敏、李嘉輝、李瑞慶、劉凱茵、袁麗明

廖冠僑（Catar）

對於從事高管工作多年的我而言，保險財策行業可謂截然不同的工作，猶幸公司對新入職的同事提供充足且全面的培訓，讓我們了解自己的強項，從而加以發展。回想去年入職以來，本港社會被動盪的氣氛所籠罩，雖然前景尚未明朗，但當看到自己為客戶、朋友提供的保險財策建議能為他們提供所需的保障，甚至成為MDRT 的一員，無疑是為我轉投業界予以一份肯定。

黃虹敏（Carrie）

從後勤支援轉到前綫崗位，最大的挑戰在於如何處理客戶的查詢、了解他們的實際需要。幸而公司提供多元化的培訓課程，當中除了涵蓋溝通與銷售技巧，更會詳盡介紹各項產品的特色；再加上同事和上司的幫助及提點，不只令我與客戶會面時信心大增，亦令我能在短時間內達成MDRT 的目標。

李嘉輝（Fai）

保險工作向來是對人的事業，因此要在行業中持續發展甚至取得佳績，首要必須從了解客戶開始，從而為他們分享相關的理財、投資及保障理念。憑着這種以客為本的想法，讓我能夠獲得客戶的支持，再加上公司的皇牌產品，令客戶向我投予信心的一票。往後，我會繼續為客戶提供更專業優質的產品和服務，並期望能成為團隊的榜樣，與同事一起朝更高的目標邁進。

李瑞慶（Hing）

MDRT 是我每年為自己訂定的工作目標。事實上，若要在行業中取得佳績，除了個人的努力外，公司及市場環境的支援乃缺一不可。因為現今的客戶不會只看公司的品牌，他們更着重產品和服務是否滿足其需要，所以憑着公司提供的優質產品和迅速支援，讓我們能為客戶提供最專業、優質的產品及服務。我相信，隨着大眾對保險財策的關注日高，行業的發展前景將更廣更大。

劉凱茵（Mavis）

MDRT 是保險業界的榮譽，我能夠成為當中的一員，除了心感欣喜外，更要感謝一眾客戶和上司的支持。全憑他們的鼓勵和幫助，令我即使遇到被拒絕或不如意的情況，仍然能抱着樂觀、正面的態度跨過挑戰。作為保險財策行業的新人，我期望透過成為MDRT 的一份子，能夠加強客戶對我的信任，在事業發展上再創佳績。

袁麗明（Ming）

投身保險財策行業時已認識MDRT，但感覺猶如遠大的目標，最初實在沒有想到自己能在短時間內成為當中的一員。在此，除了需要感謝客戶、朋友的支持外，更要多謝公司為我們提供創新及優質的產品，並設有不同類型的培訓和工作坊，讓我們能夠因應個人的專長加以發展，為客戶提供適切的產品和服務。

▲ 黃靖雯、蔣伊雯、羅國偉、廖永康、嚴世均

黃靖雯（Hayley）

這次能夠成為MDRT 的一份子，首先要感謝家人、朋友的支持，以及上司和公司的培育和幫助。回想過去大半年的時間，雖然當中經歷了不少挑戰，但幸得到上司的提點，加上公司的課程涵蓋產品知識、保險財策理論，更會涉獵銷售技巧和心態，讓我能有更好的準備去克服不同挑戰。我期望，透過汲取以往的經驗，能在事業發展上有更好的成績，繼續成為MDRT 的一份子。

蔣伊雯（Carrie）

保險財策產品種類繁多，哪些切合客戶的需要實有賴從業員的專業知識和判斷。有賴公司的培訓、上司和同事的指導，加上極具市場競爭力的產品支援，讓我在發展個人事業過程中走少了很多「冤枉路」。回想入職至今雖然短短一年，但當中卻經歷了不少難忘時刻。我期望以這次的MDRT 回饋客戶，感謝他們的支持和信任，而往後我將會繼續努力，朝更高的目標進發。

羅國偉（Norman）

保險財策工作以人為本，從業員必須與客戶保持良好緊密的溝通，故除了專業的知識和理論外，正確的待人接物方法亦十分重要。而這方面除了依靠個人的閱歷和經驗的累積外，公司的支援正好發揮重要的作用。因為除了各類型的培訓課程和工作坊外，公司所屬的新世界集團亦為成為我們最強的後盾，透過集團的不同業務，我們能為客戶提供更全面的服務，亦令我對個人的事業發展更有信心。

廖永康（Henry）

我在2019 年9 月才轉投保險行業，能在不足半年的時間內成為MDRT 一員，背後除了依靠清晰的目標和定位，專注開拓相關客戶市場外，更重要是能夠與理念相同的團隊一同並肩奮鬥。因為不同的團隊各有自己的文化和理念，假如彼此的想法差距太大，在事業發展過程中可能難以獲得相應的支援，更遑論建立良好的協作關係，所以我很慶幸能在富通找到志同道合的合作伙伴。

嚴世均（Johnson）

保險財策工作涉及的範疇廣闊，因此清晰的定位有助從業員為相關客戶提供更專業稱身的服務。以我個人為例，基於個人的專長和人脈，我入職時已決定致力為內地訪港客戶提供遺產、信託及投資等範疇的服務；而全賴公司的配合和支援，讓我無後顧之憂，專注事業的發展，為客戶提供適切的產品和服務。

（特約）