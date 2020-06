【美國大選】滾石樂隊警告特朗普　別再盜用歌曲！

距離年底的美國總統大選尚有4個多月,打算競逐連任的特朗普,上周已展開首場疫情下的造勢大會。然而,特朗普堅持在疫情未受控下舉行造勢大會,備受外界質疑,近日連其競選團隊為造勢大會上選用的流行音樂都惹非議,已有樂團表示,特朗普競選團隊因未獲授權使用歌曲,或面臨法律制裁。

特朗普精選團隊上周在奧克拉荷馬州的塔爾薩市(Tulsa)的造勢大會上,曾用滾石樂團(The Rolling Stones)的歌曲“You Can't Always Get What You Want”,滾石樂團發聲明指他們在未經授權下使用歌曲。

英國廣播公司報道(BBC),2016年特朗普競選團隊也有用同一首歌,其時,滾石樂團已在Twitter表明,並無支持特朗普。

滾石樂團在上周六(27日)發表聲明指,因特朗普競選團隊無視過往發出的停用指令,認為有必要展開進一步法律行動來制止其後的競選活動中使用用滾石樂團的樂曲。據指,代表滾石樂團的公司BMI已通知特朗普競選團隊,在未經授權下使用滾石歌曲,將受到法律制裁。

