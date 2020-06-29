【關愛基金】「N無津貼」7月2日起登記　津貼最多$15,500　5大申請條件一覽

關愛基金將向非公屋、非綜援的低收入住戶的「N無人士」，發放生活津貼，以紓緩低收入住戶的經濟壓力。首輪津貼將於7月2日起（周四）開始分階段接受申請，至今年11月30日結束，第二輪則由2021年1月開始分階段接受申請。津貼金額由4,500至15,500元不等。

相關文章：【派錢1萬】1萬點用好 買股儲錢有好選擇

相關文章：【派錢1萬】你實買得起的新經濟股

要取得「N無津貼」，就要符合以下5大條件：

1. 申請人須居住在以下單位

以月租或長租形式租住私樓、工廈或商廈

租住由非政府機構營辦的社會房屋

租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位

租住由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位

居住於臨時房屋

居住於船艇

無家者

2. 過去3個月平均每月住戶入息不超過以下相應住戶人數的指定住戶入息限額：

住戶人數 指定住戶入息限額（元） 1 15,100 2 22,000 3 26,800 4 33,500 5 36,900 6或以上 40,800

3. 如租住私樓、工廈、商廈或社會房屋，過去3個月平均每月租金不超過以下相應住戶人數的指定住戶租金上限：

住戶人數 指定住戶租金上限（元） 1 7,550 2 11,000 3 13,400 4 16,750 5 18,450 6或以上 20,400

4. 沒有領取綜合社會保障援助

5.申請人及所有住戶成員均沒有在本港擁有任何物業

是次「N無津貼」將分階段接受申請，合資格人士都要留要申請時間，各申請日期及津貼金額如下： 住戶人數 申請時間 津貼額 (元) 1 7月2日 4,500 2 8月3日 9,000 3 9月1日 12,500 4 10月5日

14,500 5人或以上 15,500

詳情

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！