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【疫市營商】Deliveroo推出到會服務　顧客可跨區跨餐廳落單

商業 14:44 2020/06/29

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據Deliveroo透露，到會服務自3月開始試行以來，帶動餐飲到會夥伴的外賣銷售總額平均錄得50%至80%增長。（Deliveroo提供圖片）

外賣平台Deliveroo（戶戶送）正式推出到會服務，顧客可嘗試其所在地區以外的餐廳，跨區、甚至是過海送貨均可，亦能同時訂購多間餐廳的美食。

Deliveroo全新推出的專業到會餐飲服務首階段有50間餐飲到會夥伴，包括現有餐飲夥伴及新加入的專業到會餐飲服務商，以涵蓋不同菜色、價位及地區。在平台上訂購到會菜單超過1,800港元，該訂單將由Deliveroo的專責送貨隊伍跟進，負責於多個地區取餐，並於指定日期及時間送到指定地點。顧客因而可嘗試其所在地區以外的餐廳，跨區、甚至是過海送貨均可，並同時訂購多間餐廳的美食。

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Deliveroo期望是次推出的全新到會服務可滿足各個公私場合的到會餐飲需求，例如辦公室的午餐飯聚、親朋好友之間的聚會，甚至是野餐等各類型派對。Deliveroo亦可按顧客要求提供自訂菜單、場地設置、現場侍應等額外增值服務，滿足不同規模的餐飲需要。

據Deliveroo透露，到會服務自3月開始試行以來，已成功吸納大量企業及個人顧客。餐飲到會夥伴的外賣銷售總額平均錄得50%至80%增長。在剛過去的父親節，Deliveroo的到會服務業績理想，顯示私人聚會的到會餐飲需求急速上升。

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責任編輯：葉泳珊

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