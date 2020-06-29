【杯葛Facebook】廣告商響應拒落廣告 發起人欲擴展至全球

美國反種族歧視運動，戰場擴展至社交平台。多間巨企響應呼籲，不在Facebook（美：FB）平台賣廣告，以表達不滿對Facebook漠視仇恨言論的不滿。杯葛Facebook行動的發起人更表示，正推動全球巨企杯葛Facebook。

美國非牟利人權組織Common Sense Media 行政總裁斯泰爾（Jim Steyer）指，「拒絕以仇恨換取獲利」（Stop Hate For Profit）的杯葛Facebook行動，會開始號召歐洲大型企業參與。

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斯泰爾指，再下一步是要讓全球向Facebook施壓，又指這場杯葛運動希望可令歐洲監管機構，對Facebook採取更強硬的立場。

歐盟委員會在6月份宣布新方針，要求Facebook等科企，需每月提交處理有關新冠肺炎錯誤信息的報告。

路透社報道指，雖然將杯葛運動擴展至美國以外的地區，的確能Facebook的廣告收入減少，但不太可能對Facebook做成重大打擊。

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以聯合利華（Unilever）為例，該企業承諾今年會暫停其在Facebook上的美國廣告支出。媒體及科技研究公司LightShed Partners分析指，這只佔聯合利華在Facebook的廣告總支出約1成，該企每年花2.5億美元賣廣告。

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斯泰爾指，他們會採取行動，要求聯合利華等承諾暫停美國廣告的全球廣告商，亦在全球撤回Facebook廣告。

現時，已有逾160間巨企表明不會再在Facebook平台賣廣告，包括聯合利華、美國電訊業龍頭Verizon等。

Facebook周日回應杯葛運動指，Facebook明白公司應就處理仇恨言論方面做得更多，公司決定會與民權組織和專家合作開發工具來打擊仇恨性言論等。

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責任編輯：楊心悅