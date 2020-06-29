  • 33°C
香港時間 : 2020629日 (一) 15:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【杯葛Facebook】廣告商響應拒落廣告 發起人欲擴展至全球

環球經濟金融 14:40 2020/06/29

分享：

美國反種族歧視運動，戰場擴展至社交平台。多間巨企響應呼籲，不在Facebook（美：FB）平台賣廣告，以表達不滿對Facebook漠視仇恨言論的不滿。杯葛Facebook行動的發起人更表示，正推動全球巨企杯葛Facebook。

美國非牟利人權組織Common Sense Media 行政總裁斯泰爾（Jim Steyer）指，「拒絕以仇恨換取獲利」（Stop Hate For Profit）的杯葛Facebook行動，會開始號召歐洲大型企業參與。

星巴克暫停在fb上投放廣告

Facebook標籤違規帖文 回應可口可樂等杯葛

斯泰爾指，再下一步是要讓全球向Facebook施壓，又指這場杯葛運動希望可令歐洲監管機構，對Facebook採取更強硬的立場。

歐盟委員會在6月份宣布新方針，要求Facebook等科企，需每月提交處理有關新冠肺炎錯誤信息的報告。

路透社報道指，雖然將杯葛運動擴展至美國以外的地區，的確能Facebook的廣告收入減少，但不太可能對Facebook做成重大打擊。

【美國大選】FB刪特朗普帖文 疑涉極端組織標誌

【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工

以聯合利華（Unilever）為例，該企業承諾今年會暫停其在Facebook上的美國廣告支出。媒體及科技研究公司LightShed Partners分析指，這只佔聯合利華在Facebook的廣告總支出約1成，該企每年花2.5億美元賣廣告。

【美國示威】不刪特朗普具爭議帖文 fb員工不滿朱克伯格

Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知

斯泰爾指，他們會採取行動，要求聯合利華等承諾暫停美國廣告的全球廣告商，亦在全球撤回Facebook廣告。

現時，已有逾160間巨企表明不會再在Facebook平台賣廣告，包括聯合利華、美國電訊業龍頭Verizon等。

Facebook周日回應杯葛運動指，Facebook明白公司應就處理仇恨言論方面做得更多，公司決定會與民權組織和專家合作開發工具來打擊仇恨性言論等。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅

相關文章

星巴克暫停在社交媒體上投放廣告
今日
星巴克暫停在社交媒體上投放廣告
為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享）
2020/06/28
為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享）
Facebook標籤違規帖文 回應可口可樂等杯葛
2020/06/27
Facebook標籤違規帖文 回應可口可樂等杯葛
【美國大選】FB刪特朗普帖文 疑涉極端組織標誌
2020/06/19
【美國大選】FB刪特朗普帖文 疑涉極端組織標誌
【美國示威】網友抄特朗普言論倡開槍 FB刪文指煽動暴力
2020/06/15
【美國示威】網友抄特朗普言論倡開槍 FB刪文指煽動暴力
歧視 社交平台 Facebook（美：FB） 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 Facebook

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間15:00）

下一篇文章

【澳洲疫情】墨爾本所屬州分確診飈 重返4月高峰期水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【博爾頓新書】特朗普與女領袖不咬弦 不聽好友習近平處理疫情的壞話
【博爾頓新書】特朗普與女領袖不咬弦 不聽好友習近平處理疫情的壞話
新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間15:00）
【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）
【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）
【美國疫情反彈】民調：9成人肯戴口罩 不敢鬆懈
【美國疫情反彈】民調：9成人肯戴口罩 不敢鬆懈
【澳洲疫情反彈】墨爾本或再封城 一日增49宗確診
【澳洲疫情反彈】墨爾本或再封城 一日增49宗確診
【美國疫情】連續兩日新增確診破4萬 佛州再創新高
【美國疫情】連續兩日新增確診破4萬 佛州再創新高