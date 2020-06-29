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【封殺華為】三星、NEC如何藉華為禁令　迎來5G商機？

科技 16:30 2020/06/29

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竟三星及NEC等能否藉華為禁令，成功搶攻5G市場？

美國一直宣稱中國政府可透過電訊商華為的設備進行間諜活動，對國家安全構成威脅而進行全方面圍堵，同時影響不少歐洲國家重新審視與華為之間的合作關係。其中路透社在月初引述消息指，英國政府已就 5G 通訊機器採購一事與三星（Samsung）、日本NEC協商。究竟三星及NEC等能否藉華為禁令，成功搶攻5G市場？

雖然目前歐洲的5G通訊器材只有芬蘭的諾基亞（Nokia）及瑞典的愛立信（Ericsson）可作替代選擇。不過NEC在月初就已宣布與服務營運商樂天（Rakuten）合作，聯手開發5G系統。並且預計明年內商用化，發售予海外電信公司使用。

>>>【打擊假新聞】「氧氣」都被判錯誤言論？Twitter承諾改善演算法

>>>【抵制Facebook】美組織呼籲歐洲大企加入　逾160間公司停落廣告

NEC除了在海底電纜、光纖網路方面擁有市場領導地位外，其子公司 Netcracker在物流管理軟件方面，亦有助進軍5G市場。據法新社引述市場研究公司 LightCounting 首席電訊分析師Stephane Teral指出，Netcracker在歐洲擁有極大的市占率，NEC或能由此切入。

另據諮詢機構Omdia的移動技術專家Daryl Schoolar表示，三星目前專注在北美和亞太部分地區打造 5G網絡，所以在拓展全球業務的過程中，亦有望比NEC比走得更遠。

>>>韓媒：三星年內推兩款5G摺機　產量減4千萬部

責任編輯：張寶燕

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