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【澳洲疫情】維州確診急飈 重返4月高峰期水平

環球社會熱點 13:37 2020/06/29

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澳洲維多利亞州疫情惡化，新增確診人數重返4月高峰期水平。

新型冠狀病毒疫情持續，澳洲疫情有惡化趨勢，維多利亞州重災，確診人數急升53%至75人，重返4月初高峰期水平，較6月上半月大部分時間不足10宗明顯惡化，當中大部分個案來自墨爾本。

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澳洲疫情近日持續惡化，全國確診人數增長明顯加快，5月至6月中，當地每日新增確診持續維持在約10多宗，在6月下旬起不斷增加，最新增至82宗，是逾2個半月新高，是4月11日以來首次重上80宗以上。

當中維多利亞州是重災，佔了75宗，病例集中在首府墨爾本10個區，數目之高在當地來講幾近空前，維州在3月尾4月初高峰期，亦僅有3日錄得多於75宗新增確診。

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維州首席衛生官薩頓（Brett Sutton）形容，確診個案增加速度「絕對令人憂慮」（absolutely concerning），直指未來數日情況只會更差，稱會考慮局部地區封城。

維州衞生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）稱，無意指摘特定年齡人士，但新增病例中，37%是20多歲或30多歲，指很多年輕人與朋友聚集後受感染，繼而傳染家人，強調可能對年長家人構成很大危險。

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責任編輯：文青青

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間14:00）

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