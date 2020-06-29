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【抵制Facebook】Starbucks將停止在社交媒體投放廣告　遏止仇恨言論

商業 13:35 2020/06/29

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Starbucks昨日宣佈，將會暫停在社交媒體投放廣告，惟不包括Youtube。（法新社圖片）

近日網絡上出現杯葛社交媒體的行動，以表達關注社交媒體上的種族歧視及仇恨言論。 Starbucks日前亦宣佈，將會停止在社交媒體投放廣告。

Starbucks昨日宣佈，將會暫停在社交媒體投放廣告，惟不包括Youtube。雖然品牌仍會在平台上更新，但不會再付費推廣。同時，Starbucks亦指將會與媒體夥伴、人權組職內部討論，如何阻止仇恨言論蔓延。

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雖然Starbucks暫停在社交媒體投放廣告，但品牌指此舉並非加入#StopHateForProfit 的杯葛活動。Starbucks指，品牌相信社會需要有更多行動，以建立對外包容的網上社交群體，而商業領袖及政策制定者亦必需協力帶來改變。

現時有100間企業參與#StopHateForProfit，承諾不在Facebook投放廣告。參與的品牌包括Levi's、Patagonia、The North Face。原本針對Facebook的杯葛活動，現已連帶影響至其他社交媒體，而可口可樂亦承諾全面暫停在社交媒體投放付款廣告，為期至少一個月。

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責任編輯：葉泳珊

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