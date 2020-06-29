【新股IPO】熱炒新股逆市大賺 難掩新股良莠不齊（訂戶專享） 金融經濟 13:31 2020/06/29 分享： 新股IPO市場近期大熱，今日掛牌的兩隻醫療新股康基醫療 （09997） 及海吉亞 （06078） ，今早逆市大升最多逾九成及四成，延續近期生物科技股新股熱潮浪潮。但拉長一點看，本港新股不單並非「例升」，更可算是跌多升少。散戶投資者跟風炒作新股、半新股，切忌掉以輕心。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享） 2020/06/26 儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享） 【科網熱潮】高追新經濟股風險高 ETF入市另一選擇（訂戶專享） 2020/06/25 【科網熱潮】高追新經濟股風險高 ETF入市另一選擇（訂戶專享） 【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享） 2020/06/24 【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享） 【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享） 2020/06/23 【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享） 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 2020/06/22 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 香港股票 生物科技 生物科技股 集資 IPO 康基醫療（09997） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入