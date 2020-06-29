  • 33°C
香港時間 : 2020629日 (一) 14:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】熱炒新股逆市大賺 難掩新股良莠不齊（訂戶專享）

金融經濟 13:31 2020/06/29

分享：

新股IPO市場近期大熱，今日掛牌的兩隻醫療新股康基醫療 （09997） 及海吉亞 （06078） ，今早逆市大升最多逾九成及四成，延續近期生物科技股新股熱潮浪潮。但拉長一點看，本港新股不單並非「例升」，更可算是跌多升少。散戶投資者跟風炒作新股、半新股，切忌掉以輕心。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享）
2020/06/26
儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享）
【科網熱潮】高追新經濟股風險高 ETF入市另一選擇（訂戶專享）
2020/06/25
【科網熱潮】高追新經濟股風險高 ETF入市另一選擇（訂戶專享）
【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享）
2020/06/24
【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享）
【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享）
2020/06/23
【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享）
全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享）
2020/06/22
全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享）
香港股票 生物科技 生物科技股 集資 IPO 康基醫療（09997）

上一篇文章

【保就業計劃】第二批僱主名單出爐　六福獲4367萬元居首、僅次於I.T

下一篇文章

【MPF】駿隆：6月強積金人均賺約10837元　半年仍見蝕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】歐康維視生物今日招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物今日招股 入場費7404元
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億