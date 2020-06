【美國疫情】彭斯歸咎年輕人唔聽話 呼籲公眾戴口罩

▲ 美國副總統彭斯批評年輕人不肯遵守社交距離等防疫指引,導致美國疫情再次大規模擴散。

美國的新冠肺炎疫情惡化,其中德州及佛羅里達州的病例更急速飆升。美國副總統彭斯周日(28)呼籲公眾佩戴口罩,接受專訪時又批評年輕人不肯遵守社交距離等防疫指引,導致美國疫情再次大規模擴散。

彭斯(Mike Pence)接受媒體專訪時,指出美國疫情重災區德州和佛羅里達州的確診者當中,有將近一半人的年齡是低於35歲。他指出目前確診飆升的其中一個原因,是因為美國正不斷加強社區的病毒檢測數量,但同時也批評年輕人不遵守防疫指引。

彭斯更將美國近期疫情惡化的原因,歸咎於年輕人不肯遵守防疫指引:

但也可能是隨著我們重啟經濟,美國年輕人聚集時的方式,或無視聯邦政府針對重開計劃所有階段給予的指引。

(But it also may be indication that as we’re opening our economy up, that younger Americans have been congregating in ways that may have disregarded the guidance that we gave on the federal level for all the phases of reopening.)

彭斯又呼籲,如民眾在無法與他人保持社交距離時,又或身處各州政府規定要戴口罩的地方,民眾都應該遵守指引佩戴口罩。

他又表示,聯邦政府正密切監視佛羅里達州、德州、亞利桑那州和加州的新病例,他也將在未來幾天前往多個州分,以了解當地疫情走向。

由於美國現時正值畢業季,不少學生都會出席畢業典禮。佛羅里達州州長也曾表示,他認為年輕人的生活方式正促使新冠肺炎病例飆升,認為畢業聚會及社交活動加速病毒傳播。

