【打擊假新聞】「氧氣」都被判錯誤言論？Twitter承諾改善演算法

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為打擊與新冠肺炎及5G相關的假消息傳播，Twitter早前採取行動推出「事實查核標籤」（Fact Check Label）。不過卻被用戶投訴，Twitter的審核制度太敏感，令不少帖文都被標籤為「錯誤言論」。Twitter日前承認錯誤，並承諾將會改善演算法，更精準地打擊假消息傳播。
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Twitter在官方帳號上發表聲明，指在過往數個星期曾收到不少用戶投訴，只要與「新冠肺炎」及「5G傳播病毒」相關的帖文，通通被標籤為「錯誤言論」，就算只是「oxygen（氧氣）」和「frequency（頻率）」兩個單字，都會觸發事實查核標籤系統。
Twitter隨即致歉並解釋，該系統正建立自動化功能，而且仍在學習當中，所以只要碰上相關名詞就容易觸發事實查核標籤系統。該企又指，顯示目標是減少錯誤標籤的數量，但仍需要時間進行修復，不過就承諾會積極改善演算法，更精準打擊與新冠肺炎及5G相關的假消息。
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責任編輯：曾曉汶