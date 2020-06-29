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【打擊假新聞】「氧氣」都被判錯誤言論？Twitter承諾改善演算法

科技 14:30 2020/06/29

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Twitter日前承認錯誤，並承諾將會改善演算法，更精準地打擊假消息傳播。

為打擊與新冠肺炎及5G相關的假消息傳播，Twitter早前採取行動推出「事實查核標籤」（Fact Check Label）。不過卻被用戶投訴，Twitter的審核制度太敏感，令不少帖文都被標籤為「錯誤言論」。Twitter日前承認錯誤，並承諾將會改善演算法，更精準地打擊假消息傳播。

>>>【假新聞泛濫】手機看新聞成風　社交媒體年輕受眾增

>>>加強打擊假新聞　歐盟要求Facebook、Twitter每月提供報告

Twitter在官方帳號上發表聲明，指在過往數個星期曾收到不少用戶投訴，只要與「新冠肺炎」及「5G傳播病毒」相關的帖文，通通被標籤為「錯誤言論」，就算只是「oxygen（氧氣）」和「frequency（頻率）」兩個單字，都會觸發事實查核標籤系統。

就算只是「oxygen（氧氣）」和「frequency（頻率）」兩個單字，都會觸發事實查核標籤系統。（Twitter截圖）

Twitter隨即致歉並解釋，該系統正建立自動化功能，而且仍在學習當中，所以只要碰上相關名詞就容易觸發事實查核標籤系統。該企又指，顯示目標是減少錯誤標籤的數量，但仍需要時間進行修復，不過就承諾會積極改善演算法，更精準打擊與新冠肺炎及5G相關的假消息。

（Twitter截圖）

>>>「Facebook News」功能正式推出　為美國用戶推薦新聞

責任編輯：曾曉汶

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