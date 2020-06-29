【美國疫情】逾3成人拒接種疫苗 專家：群體免疫失敗

▲ 【美國疫情】疫苗75%有效都無用 逾3成人拒接種

美國確診感染新冠肺炎的人數急增，但並不是人人想打疫苗預防。美國反疫苗風潮未退，早前仍有3分1美國人稱，就算有疫苗也不會接種。華府傳染病專家福西表示，如果疫苗效力只有70%至75%，他也會「接受」；但在這個情況下，即使3分2美國人接種，也不足以達到群體免疫。

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美國3款疫苗在未來3個月，料進入大規模的臨床試驗。福西（Anthony Fauci）稱，美國做過最好的疫苗是麻疹疫苗，有效率高達97%至98%；如果新冠肺炎可達到該水平，將是「很棒的」。惟他認為不會做得到，75%有效也是可接受的。

美國有線電視新聞網（CNN）上月民調顯示，即使接種疫苗成本低，仍有3分1美國人不願接種。被問到如果只有3分2人口接種具70%至75%效用的疫苗，能否達致群體免疫，福西直言：「不，不太可能。」

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福西指出，美國依舊存在反科學、反權威、反疫苗的文化；相對其他國家而言，3分1是個「驚人的比例」。他續稱，為對抗反疫苗運動，華府還有很多工作要做，教育民眾接種疫苗。但他承認，這並不容易。

「群體免疫」（herd immunity），即藉大量人口受感染，產生抗體繼而免疫；須有7成至9成人口免疫才達標。

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記者：鄧燕君