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新款10.8吋iPad將登場？蘋果最強分析師：年底前會出現

科技 13:45 2020/06/29

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有「蘋果最強分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤再次爆料，表示蘋果將會在今年年底前，發布全新iPad。

蘋果（Apple）於上周舉行2020年全球開發者大會（WWDC 2020），一如外界所料未有帶來任何硬件產品，各位果迷只能期待接下來的發布會。不過近日有「蘋果最強分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤再次爆料，表示蘋果將會在今年年底前，發布全新iPad。

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郭明錤近日發表文章，指蘋果將會在今年下半年發表全新10.8吋iPad，但就未有表明此款iPad是現存的10.2吋iPad、抑或是10.5吋iPad Air的後續型號。然而同時他亦指出，明年首兩季內將會推出一款8.5吋iPad，相信是全新的新的iPad mini。郭明錤又提到，兩款全新iPad均會隨機附上20W充電器，並將會採用USB-C接口，取代原先所採用的Lightning接口設計。

此外，作為最強分析師的郭明錤又預測，蘋果為節省成本，iPhone 12或會取消隨機附贈耳機以及充電器。而且新款20W充電器將在第三季大量生產，5W與18W充電器將在年底前停止生產，12W則會在9至12個月後停產。

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責任編輯：曾曉汶

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