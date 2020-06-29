韓媒：三星年內推兩款5G摺機　產量減4千萬部

▲ 據《韓聯社》引述電子及移動通訊業界消息指，三星將在8月初舉行的新品發布會，推出旗艦機 Galaxy Note 20系列，以及兩款摺疊屏手機 Galaxy Fold2及Galaxy Z Flip的 5G 版本。

受新冠肺炎疫情影響，今年4月有市場調查機構報告顯示，華為手機銷量首次超越三星（Samsung），排行全球第一。究竟三星將有何招數作絕地反擊？據《韓聯社》引述電子及移動通訊業界消息指，三星將在8月初舉行的新品發布會，推出旗艦機 Galaxy Note 20 系列，以及兩款摺疊屏手機 Galaxy Fold2 及 Galaxy Z Flip 的5G版本。

就三星旗艦機 Galaxy Note 20 系列，目前有消息傳出其將推出6.42吋Galaxy Note 20 及 6.87吋Note 20 Ultra（或稱Note 20+）。後者或採用高通尚未發表的 S865+ 處理器，並進一步提升S Pen的硬件及功能。

早前亦有消息傳出，三星還會於8月推出智能手錶 Galaxy Watch 3 及平板電腦 Galaxy Tab S7。其中 Galaxy Tab S7 估計採用11吋屏幕，或維持與 Galaxy Tab S6 相同為 10.5 吋，並配置雙鏡頭相機。

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另據韓媒《thelec》引述知情人士透露，三星今年的智能手機產量將較原定目標的2.8億部，減少4000萬部至2.4 億部。同時較去年的2.9 億部，下降了17%。

知情人士還指出，包括平板電腦在內的流動裝置總出貨量，已由最初目標為3.3億部，降至2.8億部。雖然因新冠肺炎疫情造成了生產問題和需求萎縮，但報道指，三星將不斷派遣工程師往越南，以降低意外發生的可能性。

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責任編輯：張寶燕