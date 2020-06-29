【新冠肺炎】仲有心情買錶？東方錶行今年少賺27.4%

受新冠肺炎疫情影響，零售業進入寒冬時期。今日東方錶行（00398）公佈2020年3月31日為止年度末期業績，無論是期內純利或是營業額皆下跌，唯獨長期客戶消費力保持，毛利率呈增長數字。

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按今次業績公佈數字，東方錶行全年純利按年下跌27.37%至1億元，每股盈利17.59仙，末期派息擬有8仙以及特別息5仙，共派13仙。期內，營業額下跌3.47%至23.53億元。

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集團營業額明顯減少，純利減少主因為使用權資產及物業、廠房及設備計提減值虧損，另外滯銷手錶撥備上升，當然還有2020年第一季度爆發的新冠肺炎疫情，導致消費者購買意欲下降。

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