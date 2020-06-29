【中印衝突】印度反華情緒勁 小米稱不影響生意

▲ 小米印度業務負責人表示，中印衝突引發的反華情緒，未影響小米在當地的生意，強調產品是印度製造。

中國及印度在邊境爆發嚴重衝突，中印盾矛激化，令印度反華情緒高漲，民間興起抵制中國的風潮，惟在印度市佔率相當高的手機製造商小米（01810）強調，近期中印關係緊張對業務影響不大，指小米已十分本地化，在印度賣的產品，是印度製造。

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小米印度市場主管Manu Kumar Jain接受CNBC訪問時表示，小米的產品團隊，研發團隊，都在印度本土，大部分手機、電視產品，是印度製造，65%零件是本地採購，整個領導團隊都在印度。

受累印度反華情緒，來自中國的小米因為擔心受波及，據報故意在門市貼上印度製造的標誌，防止民眾衝擊商店。Manu Kumar Jain指，注意到社交媒體上有抵制聲音，但未見影響銷售及需求。

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他表示，就算中印爆發關稅戰，基於產品是印度製造，零件本地採購，小米不會受重大影響，反而新冠病毒疫情才是真正問題，指防疫措施嚴重干擾生產。

中國手機在印度相當極受歡迎，當地5大手機品牌中的4間是中國品牌，分別是小米、Vivo、OPPO及Realme，中國手機佔據76%市場份額。

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責任編輯：文青青

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